ATEN marcha hoy en Neuquén y reclama una nueva oferta salarial 

La negociación salarial entre ATEN y el Gobierno de Neuquén sigue sin una nueva instancia de diálogo, mientras el gremio cumple este miércoles su segundo día de paro y se moviliza en la ciudad a las 10:30.

La conducción sindical aseguró que todavía no recibió una convocatoria para retomar las paritarias y advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes de fin de año, el conflicto podría extenderse durante el verano y comprometer el inicio del ciclo lectivo 2027.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Fany Mansilla, secretaria general de ATEN, aseguró que la medida de fuerza tuvo una adhesión cercana al 90% durante el martes y que este miércoles al adhesión se aproxima al 100% en toda la provincia. La concentración está prevista para las 10:30 en el monumento a San Martín, con la participación de docentes que viajan desde distintas localidades.

La dirigente confirmó que, hasta el momento, no hubo nuevos contactos con el Ejecutivo después del rechazo de la propuesta salarial. «Hasta ahora no tenemos comunicación, no tenemos una nueva convocatoria», señaló. Ante la consulta de este medio, el ministerio de Educación no brindó respuestas.

La continuidad del plan de lucha todavía no está definida. Mansilla explicó que las próximas medidas deberán resolverse en nuevas asambleas, aunque aclaró que el plenario de secretarios generales permanece en sesión permanente, lo que permite convocarlo rápidamente si surgen novedades.

«Lo que exigimos en las conclusiones del plenario es la convocatoria a una nueva mesa», sostuvo. También expresó que esperan una movilización masiva y que mantienen la intención de continuar negociando hasta encontrar una propuesta que responda a las demandas del sector.

Durante la primera jornada de paro se realizaron actividades en distintas localidades, entre ellas Chos Malal, San Martín de los Andes y Centenario. Para este miércoles, el gremio espera una importante participación de docentes de toda la provincia, especialmente de las seccionales de la Confluencia, por su cercanía con la capital.

ATEN no descarta que el conflicto se extienda hasta 2027

La falta de una nueva convocatoria también genera incertidumbre sobre el cierre de la negociación antes de fin de año. Mansilla sostuvo que la intención del gremio es resolver la discusión salarial durante 2026 y evitar que se traslade al próximo ciclo lectivo.

«Nosotros consideramos que tiene que ser resuelto ahora, que no tiene por qué pasar al año que viene», afirmó. En ese sentido, aseguró que ATEN mantiene su predisposición al diálogo, pero reclamó una actitud similar por parte del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, no descartó que la falta de acuerdo prolongue el conflicto. «Puede pasar que estemos todo el verano en un conflicto para poder encontrar una propuesta acorde a las necesidades, pero bueno, ojalá que no», expresó.

Por ahora, ATEN concentra sus esfuerzos en la movilización provincial de este miércoles. La definición de nuevas medidas dependerá de las próximas asambleas y, especialmente, de si el Ejecutivo vuelve a convocar al gremio para discutir una nueva oferta salarial.