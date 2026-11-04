La tendencia de moda que invita a repetir ropa: cómo encontrar tu propio uniforme personal

Abrir el placard, mirar toda la ropa disponible y terminar eligiendo los mismos jeans, la misma remera o esa combinación que nunca falla es una situación más habitual de lo que parece. Aunque muchas veces se relaciona con la falta de ideas para vestirse, detrás de este comportamiento puede existir algo más interesante: el llamado uniforme personal, una forma de construir identidad a través de la ropa.

Lejos de significar que alguien no se interesa por la moda, repetir determinadas prendas puede responder a una combinación de comodidad, seguridad, practicidad y preferencias personales. De hecho, esta manera de vestirse se convirtió en un concepto cada vez más presente en las conversaciones sobre estilo y consumo consciente.

Qué es el uniforme personal y por qué usamos siempre la misma ropa

El uniforme personal es una fórmula de vestimenta que una persona repite porque sabe que funciona para su cuerpo, sus actividades y su manera de sentirse.

No significa usar exactamente la misma ropa todos los días, sino mantener una estructura reconocible. Por ejemplo, combinar jeans rectos con una camisa blanca y zapatillas, o elegir pantalones amplios con remeras básicas y accesorios discretos.

Según explicó la psicóloga Ángela Parra al diario El País, las personas suelen recurrir a prendas conocidas porque les ofrecen una sensación de seguridad. Cuando una combinación resulta cómoda, favorecedora y recibe una respuesta positiva, aumenta la posibilidad de volver a elegirla.

Además, reducir la cantidad de decisiones cotidianas puede simplificar las mañanas, especialmente cuando el tiempo es limitado.

Por qué repetir ropa puede convertirse en una marca de estilo

La moda ofrece numerosos ejemplos de personas que construyeron una imagen reconocible a partir de prendas que repitieron durante años.

Steve Jobs, por ejemplo, convirtió el suéter negro de cuello alto y los jeans en parte de su identidad visual. Carolina Herrera hizo de la camisa blanca una de sus señas distintivas, mientras que Anna Wintour mantiene una estética fácilmente reconocible.

En estos casos, la repetición no implica necesariamente falta de creatividad. Por el contrario, demuestra cómo una elección sostenida puede transformarse en una marca personal.

La revista Glamour también destacó que tener un uniforme propio no significa vestirse igual todos los días, sino encontrar combinaciones que permitan sentirse cómodo sin renunciar a la personalidad.

Cómo crear tu propio uniforme personal sin comprar ropa nueva

La clave está en identificar las prendas que realmente funcionan y aprender a combinarlas de diferentes maneras.

Revisar los looks favoritos: observar qué pantalones, camisas, vestidos o zapatos se usan con mayor frecuencia.

observar qué pantalones, camisas, vestidos o zapatos se usan con mayor frecuencia. Identificar los colores predominantes: elegir una paleta que permita combinar fácilmente las prendas.

elegir una paleta que permita combinar fácilmente las prendas. Encontrar una silueta cómoda: reconocer qué cortes resultan prácticos y favorecedores.

reconocer qué cortes resultan prácticos y favorecedores. Incorporar accesorios: pañuelos, cinturones, collares o carteras pueden transformar un conjunto básico.

pañuelos, cinturones, collares o carteras pueden transformar un conjunto básico. Variar las texturas: combinar algodón, lino, denim o tejidos livianos para renovar las mismas fórmulas.

combinar algodón, lino, denim o tejidos livianos para renovar las mismas fórmulas. Priorizar la versatilidad: elegir prendas que puedan utilizarse tanto en situaciones informales como en ocasiones más arregladas.

Repetir ropa también puede ayudar a consumir menos

Otra de las ventajas de reconocer un estilo propio es que permite comprar de manera más consciente.

Cuando una persona identifica qué prendas utiliza realmente, resulta más sencillo evitar compras impulsivas y dejar de acumular ropa que termina olvidada en el placard.

Además, repetir combinaciones no significa renunciar a las tendencias. Se pueden incorporar pequeños detalles de temporada sin modificar por completo el guardarropa.

El verdadero secreto del uniforme personal está en encontrar una manera de vestirse que represente quiénes somos, sin sentir la obligación de estrenar algo diferente todos los días.

Porque, en definitiva, tener estilo no depende de la cantidad de ropa que guardamos, sino de cómo elegimos usarla.