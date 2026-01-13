La nueva comedia romántica basada en un libro que está arrasando en Netflix

Entre las recientes novedades de la plataforma Netflix aparece «Gente que conocemos en vacaciones», una romántica basada en un libro que es un verdadero furor de reproducciones.

La película está dirigida por Brett Haley, un experto en capturar la nostalgia y los vínculos humanos, lo que la convierte en una de las adaptaciones literarias más fieles y comentadas de este inicio de 2026.

¿De qué trata «Gente que conocemos en vacaciones»?

Basada en el best seller homónimo de Emily Henry, la película sigue la historia de Poppy y Alex, dos mejores amigos que no podrían ser más opuestos: ella es una escritora de viajes aventurera y extrovertida que vive en Nueva York, mientras que él es un profesor reservado, metódico y amante de la rutina en su pequeño pueblo de Ohio.

A pesar de sus diferencias, durante una década compartieron una tradición inamovible: unas vacaciones juntos cada verano. Sin embargo, hace dos años, un misterioso incidente durante un viaje a Croacia (o Toscana, según la cronología de sus recuerdos) rompió el vínculo y los sumió en un silencio absoluto.

La trama se dispara cuando Poppy, sintiéndose infeliz en su vida perfecta, decide contactar a Alex para proponerle un último viaje a Palm Springs con el objetivo de arreglar las cosas. A través de flashbacks que recorren sus viajes pasados, la película explora la delgada línea entre la amistad y el amor, y plantea si realmente son polos opuestos o si siempre fueron la pareja ideal.

Reparto Principal

La película cuenta con un elenco joven y caras muy conocidas de series exitosas: