A qué hora se estrena “Él y Ella”, la nueva miniserie de Netflix que promete ser un éxito

“Él y Ella” es una de las series más esperadas de este año en Netflix, y llega este jueves a la plataforma de streaming, donde promete ser un éxito de reproducciones.

Se trata de un thriller psicológico de alto impacto basado en la exitosa novela de Alice Feeney. El guion fue adaptado por un equipo que incluye a los creadores de éxitos como “Ozark”, lo que garantiza un ritmo tenso y giros inesperados.

A qué hora se estrena “Él y Ella” en Netflix

La serie llega este jueves 8 de enero a la plataforma, donde estaría disponible a partir de las 4 de la madrugada de la Argentina.

Cómo es “Él y Ella”

¿De qué trata?

La historia nos sitúa en un caluroso verano en Georgia, donde un asesinato brutal sacude a una pequeña comunidad. La trama gira en torno a dos personajes que, aunque parecen estar en bandos opuestos, están unidos por un pasado oscuro:

Anna (Tessa Thompson): Es una periodista que ha caído en desgracia y vive recluida, pero que se obsesiona con este caso criminal al notar que tiene demasiadas similitudes con eventos de su propia vida.

Es el detective encargado de la investigación. A medida que avanza el caso, Jack comienza a sospechar que Anna sabe mucho más de lo que admite, mientras ella sospecha que él está ocultando pruebas.

La serie juega constantemente con la noción de la «verdad», bajo la premisa de que en cada historia hay tres versiones: la de él, la de ella y la verdad.

Elenco y personajes principales

La química entre los protagonistas es el gran atractivo de la serie: