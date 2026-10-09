La nueva serie de Disney+ que promete atrapar a todos: una madre, un accidente y un inquietante secreto

Disney+ apuesta al suspenso con una nueva serie que promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Se trata de Phony: La otra madre, una ficción que combina misterio, secretos familiares y una inquietante pregunta: ¿qué harías si un día comenzaras a sospechar que la persona que te crió no es realmente tu madre?

Según anunció Disney Latinoamérica, la producción original de Hulu llegará a la plataforma el próximo 20 de octubre de 2026. La serie está protagonizada por Connie Britton y Sam Nivola y presenta una historia en la que un accidente automovilístico se convierte en el punto de partida de una serie de acontecimientos difíciles de explicar.

Con una trama que juega permanentemente con la percepción de la realidad, Phony: La otra madre se suma a las novedades de streaming de octubre y aparece como una propuesta para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos, los secretos y las historias que generan dudas hasta el último momento.

Disney+ estrena Phony: La otra madre, una serie donde nada es lo que parece

La historia comienza cuando Sonny, un adolescente, sufre un accidente automovilístico que lo deja internado en un hospital.

Cuando finalmente despierta, encuentra a su lado a Ellen, la mujer que lo crió y que siempre fue su principal figura de confianza.

Sin embargo, algo comienza a inquietarlo.

Aunque su madre tiene la misma apariencia de siempre, Sonny percibe cambios en su comportamiento que no logra comprender. Sus gestos, sus reacciones y algunas actitudes le resultan extraños.

Lo que inicialmente podría atribuirse a las consecuencias del accidente se transforma en una sospecha cada vez más perturbadora: ¿y si la mujer que está frente a él no es realmente su madre?

A partir de esa duda, la serie desarrolla un relato donde la confianza familiar se convierte en el centro del conflicto.

El protagonista deberá descubrir si sus sospechas tienen fundamento o si su propia percepción de la realidad está alterada.

De qué trata Phony: La otra madre, el thriller psicológico de Disney+

A diferencia de otras producciones de suspenso que comienzan con un crimen o una desaparición, Phony: La otra madre construye su misterio a partir de una situación cotidiana.

Un adolescente regresa a su hogar después de un accidente y descubre que algo parece haber cambiado en la persona que mejor conoce.

La historia explora la fragilidad de los recuerdos, la confianza y el miedo a descubrir una verdad que podría cambiarlo todo.

Uno de sus principales atractivos es que la serie plantea diferentes posibilidades sin ofrecer respuestas inmediatas.

¿Ellen oculta algo? ¿Sonny recuerda correctamente lo sucedido? ¿El accidente modificó su manera de interpretar lo que ocurre a su alrededor?

Estas preguntas forman parte del misterio que impulsa la trama y que invita al espectador a desconfiar de cada detalle.

La ficción combina elementos del drama familiar y el thriller psicológico, con una atmósfera de tensión que aumenta a medida que el protagonista intenta comprender qué está sucediendo.

Quiénes son los protagonistas de Phony: La otra madre

El elenco de la nueva producción está encabezado por Connie Britton, una actriz con una extensa trayectoria en televisión y cine.

Britton interpreta a Ellen, la madre cuya identidad comienza a ser cuestionada por su propio hijo.

La actriz es reconocida por sus trabajos en series como Friday Night Lights, Nashville y The White Lotus.

Por su parte, Sam Nivola interpreta a Sonny, el adolescente que se convierte en el centro de la historia.

El joven actor participó en producciones como The White Lotus y ahora asume un papel que exige transmitir la incertidumbre y el miedo de alguien que comienza a desconfiar de su entorno más cercano.

El reparto también incluye a Meera Syal, Grace Brennan, Mahaela Park, Maliq Johnson y Colter Lee.

La serie fue creada por Nick Paley, quien también escribió y dirigió su primer episodio.

Además, Connie Britton participa como productora ejecutiva, mientras que la producción está a cargo de 20th Television.

Cuándo se estrena Phony: La otra madre en Disney+ Argentina

Phony: La otra madre se estrenará el martes 20 de octubre de 2026 en Disney+, dentro de la oferta de contenidos de Hulu disponible en América Latina.

La plataforma ya presentó el tráiler y el póster oficial de la producción, que anticipan una historia marcada por la incertidumbre, los secretos y las sospechas dentro de una familia.

El lanzamiento forma parte de las novedades de octubre, un mes en el que las historias de misterio y suspenso suelen ganar protagonismo entre los espectadores.

Por el momento, la compañía no detalló en su anuncio oficial cuántos episodios estarán disponibles desde el día del estreno.

Por qué Phony: La otra madre promete ser una de las series más inquietantes de octubre

El principal atractivo de Phony: La otra madre está en su premisa: convertir una relación que debería representar seguridad y confianza en el origen de una amenaza.

La ficción plantea una situación que resulta especialmente perturbadora porque no necesita recurrir a monstruos ni fenómenos sobrenaturales para despertar miedo.

La sospecha de que alguien cercano podría estar ocultando su verdadera identidad alcanza para construir una historia cargada de tensión.

Además, el accidente de Sonny introduce otro elemento fundamental: la posibilidad de que el protagonista no pueda confiar completamente en sus propios recuerdos.

Ese juego entre lo que parece real y lo que podría ser producto de su percepción es uno de los recursos más atractivos del suspenso psicológico.

Con Connie Britton y Sam Nivola al frente del elenco, la producción buscará conquistar a quienes disfrutan de las historias donde cada conversación, cada gesto y cada silencio pueden esconder una pista.

Qué ver en Disney+ en octubre de 2026: una historia de secretos familiares

Para quienes buscan una nueva ficción de misterio, Phony: La otra madre aparece como uno de los estrenos a tener en cuenta durante octubre.

La serie combina un accidente inexplicable, una relación familiar puesta en duda y una pregunta que promete acompañar al espectador durante toda la historia.

¿Puede una madre convertirse en una desconocida de un día para otro?

Esa es la inquietante premisa de la nueva apuesta de Disney+, que llegará a la Argentina el 20 de octubre y buscará demostrar que, a veces, los secretos más perturbadores pueden esconderse dentro de la propia casa.