«Del drama al thriller y las risas»: las series y películas que llegan a Netflix del 7 al 13 de septiembre de 2026
La plataforma de streaming renueva su catálogo para recibir la primavera con historias de misterio, competencias extremas y comedias imperdibles. El calendario de lanzamientos día por día.
La plataforma Netflix calienta los motores para la primera quincena de septiembre de 2026 con una renovación estratégica de su catálogo. El gigante del streaming suma a su pantalla una variada oferta que combina drama juvenil, misterios neerlandeses, tiras de competencia física y el regreso de grandes éxitos en formato cinematográfico.
Para los fanáticos de los maratones de fin de semana o las noches de cine en casa, a continuación se detalla el cronograma de estrenos para no perderse ninguna novedad.
Las series que desembarcan en la pantalla
El segmento de las series apuesta fuertemente por la tensión, el deporte y los formatos sin guion que prometen adueñarse de las tendencias de la plataforma:
- 10 de septiembre – Crew Girl: Un electrizante drama juvenil centrado en una remera que desembarca en un exclusivo colegio privado y termina convertida en la timonel estrella del equipo masculino.
- 10 de septiembre – The Perfect Lie: Thriller psicológico producido en Países Bajos que sigue a un grupo de amigos cuyas vidas aparentemente perfectas comienzan a desmoronarse tras la revelación de oscuros secretos.
- 11 de septiembre – Physical 100: Italy: La aclamada franquicia de competencia y resistencia física debuta con su versión italiana. Lanzará sus primeros tres episodios en la fecha de estreno y luego sumará entregas de manera semanal.
Noche de películas: comedias, regresos estelares y tensiones laborales
En el terreno del cine, la plataforma renueva la cartelera con propuestas que van desde el humor romántico hasta sátiras de oficina:
- 9 de septiembre – Why Did I Get Married Again?: El reconocido realizador Tyler Perry reúne una vez más al entrañable grupo de amigos para una nueva entrega de la saga de comedias sobre los vínculos y el matrimonio.
- 10 de septiembre – Call My Agent!: The Movie: La aclamada serie francesa da el salto al formato largometraje con el esperado regreso de Camille Cottin y su elenco original para continuar los enredos de la agencia de talentos más famosa de París.
- 11 de septiembre – Gracias, equipo: Una ácida comedia española que muestra cómo un apacible retiro corporativo de fin de semana se transforma en un caos absoluto cuando los empleados descubren que la empresa planea una ola masiva de despidos.
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