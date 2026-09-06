«Del drama al thriller y las risas»: las series y películas que llegan a Netflix del 7 al 13 de septiembre de 2026

La plataforma Netflix calienta los motores para la primera quincena de septiembre de 2026 con una renovación estratégica de su catálogo. El gigante del streaming suma a su pantalla una variada oferta que combina drama juvenil, misterios neerlandeses, tiras de competencia física y el regreso de grandes éxitos en formato cinematográfico.

Para los fanáticos de los maratones de fin de semana o las noches de cine en casa, a continuación se detalla el cronograma de estrenos para no perderse ninguna novedad.

Las series que desembarcan en la pantalla

El segmento de las series apuesta fuertemente por la tensión, el deporte y los formatos sin guion que prometen adueñarse de las tendencias de la plataforma:

10 de septiembre – Crew Girl: Un electrizante drama juvenil centrado en una remera que desembarca en un exclusivo colegio privado y termina convertida en la timonel estrella del equipo masculino.

Un electrizante drama juvenil centrado en una remera que desembarca en un exclusivo colegio privado y termina convertida en la timonel estrella del equipo masculino. 10 de septiembre – The Perfect Lie: Thriller psicológico producido en Países Bajos que sigue a un grupo de amigos cuyas vidas aparentemente perfectas comienzan a desmoronarse tras la revelación de oscuros secretos.

Thriller psicológico producido en Países Bajos que sigue a un grupo de amigos cuyas vidas aparentemente perfectas comienzan a desmoronarse tras la revelación de oscuros secretos. 11 de septiembre – Physical 100: Italy: La aclamada franquicia de competencia y resistencia física debuta con su versión italiana. Lanzará sus primeros tres episodios en la fecha de estreno y luego sumará entregas de manera semanal.

Noche de películas: comedias, regresos estelares y tensiones laborales

En el terreno del cine, la plataforma renueva la cartelera con propuestas que van desde el humor romántico hasta sátiras de oficina: