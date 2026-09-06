Murió Ricardo «Oveja» Stec, tumbadorista emblema de Los Palmeras: sus grandes hits y el repaso de su obra

La música tropical argentina está de luto. En las últimas horas se conoció la muerte de Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, quien fue pieza fundamental en el sonido del grupo durante finales de la década del 80 y principios de los 90.

El artista falleció el pasado miércoles 2 de septiembre, pero la noticia fue confirmada este fin de semana por los propios líderes de la agrupación santafesina a través de sus canales oficiales, donde le dedicaron un emotivo homenaje.

“Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses, querido amigo Ricardo ‘Oveja’ Stec”, expresaron desde la cuenta oficial de la banda, acompañando el texto con fotos y videos inéditos de sus shows en vivo.

La era de oro: cuatro años y cinco discos inolvidables

Stec se desempeñó como tumbadorista de Los Palmeras entre 1988 y 1992, una de las etapas de mayor crecimiento discográfico y consolidación popular de la cumbia santafesina. Durante esos cuatro años compartió escenarios y giras con figuras icónicas de la formación como Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa.

Su impronta rítmica quedó grabada a fuego en cinco álbumes de estudio que forman parte del patrimonio del género tropical:

Loquito por ti (1988)

(1988) Sus amigos (1989)

(1989) Rumor de cumbia (1990)

(1990) Chiquita pero buena (1990)

(1990) Boquita azucarada (1991)

Tras su salida del grupo a comienzos de los noventa, el «Oveja» continuó tocando y colaborando en diversos proyectos musicales dentro de la escena tropical.

Sin embargo, su vínculo con la banda creadora de «El Parrandero» nunca se rompió: en 1992 volvió a subir al escenario convocado por sus antiguos compañeros para celebrar los 20 años de trayectoria de Los Palmeras, cerrando una etapa imborrable en la historia de la movida tropical.