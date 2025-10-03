Las Mississippi celebra en Neuquén los 30 años de Bagayo, su aclamado segundo disco

Bagayo cumple treinta años y La Mississippi lo celebra de la única forma posible: tocándolo en vivo. Y este fin de semana le toca a Neuquén, una ciudad muy amiga de la banda, por cierto. El show será esta noche, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Entradas disponibles en moodlive.com.ar. y en boletería de la sala. Con Club Río Negro, 20% de descuento.



Editado en 1995, Bagayo es el segundo disco de La Mississippi, sucesor de Mbugi, el muy buen debut discográfico de la banda, editado dos años antes. Bagayo incluye hitazos como “Blues del equipaje”, “Mala transa”, “Un trago para ver mejor”, “El matadero” y “Por fin te fuiste Mabel”.



Pero el show en de esta noche no solo será la celebración de un disco icónico, también será el de la celebración de otras músicas de La Mississippi. Por caso, sus lados B. La banda ya los había reunido en un disco de siete canciones editado el año pasado y que no por nada se llama Lado: B.



Canciones como “No preguntes”, “Perdido por perdido”, “Sopa de hueso” y “Diario de un crimen” que por esas cosas del negocio de la música no tuvieron en su momento la difusión que se hubieran merecido. Porque, como le dirá Ricardo Tapia a Diario RÍO NEGRO, “nunca compusimos para relleno”.

Un Bagayo de oro



“Bagayo fue disco de oro”, recuerdo el carismático líder de La Mississippi. “Vamos a hacer varios temas de ese disco, va a haber músicos invitados, músicos de allá de Neuquén. También habrá una selección de lados B, temas que están buenos y que a veces no son tan difundidos, que están en los discos pero no siempre están presentes en las radios”.



Sobre estas canciones no tan difundidas ni tampoco tan tocadas, dice Ricardo Tapia: “Nunca compusimos para relleno, a todos nuestros temas los queremos, siempre los vamos alternando en las listas de temas, pero no los ponemos todos juntos. En este caso, yo junté cuatro o cinco temas que no tienen tanta difusión y los puse en el medio del show, algunos electroacústicos diferentes que también son de la misma calidad que un corte como Mala transa o como San Cayetano. Lo que sucedía era que las difusiones antes eran muy puntuales, había dos temas de difusión por disco y uno hacia un disco, pero uno siempre trató de meter todos esos temas en las listas”.



En cuanto a los músicos invitados, esta noche habrá varios en escena acompañando a La Mississippi. “En todos los lugares que vamos yo tengo músicos invitados de la zona y está bueno eso porque también es una cooperación con los músicos de las provincias para sumarlos y que formen parte también de nuestro show”, afirma el cantante.



Para esta ocasión están confirmados Santiago Sabatini, de Blues de Garage, banda a la que Ricardo Tapia le produjo uno de sus discos; y Eze Salgado, quien, en palabras del propio Tapia, “es como un amigo de la casa, de la banda, un gran armoniquista, un monstruoso”. Habrá un par más, que aun faltan confirmar.

Ricardo Tapia sobre ser serios



Celebrar treinta años de un disco también es celebrar una trayectoria de poco más de tres décadas casi con la misma formación. La Mississippi siguen siendo la voz de Tapia, el bajo de Claudio Cannavo, la guitarra de Gustavo Ginoi y la batería de Juan Carlos Tordó. Lo único inestable fueron las teclas: Juan José Hermida y Miguel de Ípola antecedieron a Gastón Picazo, quien hace más de quince años que es parte de la banda.

Tenemos que ser serios en lo que hacemos, entre nosotros no nos tomamos en serio, pero tomamos en serio lo que hacemos”. Ricardo Tapia



¿Cuál es la clave para todos estos años? Ricardo no tiene dudas: “Es trabajo, concretar el trabajo, concretar las ideas, trabajar todos para el disco, tener la misma responsabilidad. Para mí, los 37 años de carrera son responsabilidad, ser responsables en lo que haces, no tomártelo a la chacota porque hay mucha gente que depende laboralmente de nosotros. Tenemos que ser serios en lo que hacemos, entre nosotros no nos tomamos en serio, pero tomamos en serio lo que hacemos”.



“Hicimos lo que hicimos, sin ningún acondicionamiento de venta, nunca hicimos hits para vender, nunca una compañía nos obligó a hacer nada que tuviera que ver con cumplir una cantidad de ventas de discos”, dice Ricardo Tapia. “Lo que ocurrió, ocurrió porque a la gente le gusta la banda y sigue yendo a vernos porque le gusta lo que hacemos en vivo. Somos una banda que se muestra en el escenario tal como es. Tenemos un montón de años y somos los mismos y nos mostramos como somos, le ponemos una luz encima y nada más, no necesitamos mucho más artificio, tocamos lo que tocamos, decimos lo que decimos y somos lo que somos”.