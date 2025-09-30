Bernard Fowler, la otra voz de los Rolling Stones, pasó por Neuquén: las mejores fotos de dos shows impresionantes

El fin de semana, Bernard Fowler estuvo en Neuquén y probablemente haya sido lo más cercano a tener un stone en la Patagonia, al menos en esta parte de la Patagonia. Salvo que Bernard decida volver, lo que se vio, se escuchó y se sintió en la noche del jueves y sábado no se repetirá.

Corista principal de Los Rolling Stones desde 1988 y soporte vocal de Mick Jagger en escena, Fowler, tiene con la Argentina una relación muy especial que comenzó con la primera visita de la banda en febrero de 1995. Desde entonces, visita regularmente el país para cantar y visitar amigos, entre ellos Charly García por supuesto.

Bernard Fowler en Bodega Malma, el sábado. (Foto: Florencia Salto)

Pero Fowler no viene solo a pasear: viene a hacer música. Para ello, armó una banda local que lo espera con los brazos abiertos y los instrumentos enchufados cada vez que el neoyorquino decide darse una vuelta por Argentina. Ellos son los guitarristas Pilo Gómez y Gonzalo Lattes, el baterista Melena Sánchez, el tecladista Pehuen Innocenti y el Zorro Quintiero en bajo.

Bernard Fowler en Bodega Malma, el sábado. (Foto: Florencia Salto)

Esta vez, fue diferente porque por primera vez tocaron fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad elegida fue Neuquén. Em rigor de verdad, fue San Patricio del Chañar. Neuquén vino después. Y fue así: Pilo Gómez se lo sugiere al productor Elvio Fernández que primero dijo ¿te parece? Pero que rápidamente se convenció de que sí. Hablaron con Pedro Soraire de Bodega Malma para montar allí el espectáculo y Soraire dijo que sí. La pata local fue el productor cipoleño Ignacio Solari, quien se encargó de que todo finalmente funcione. Y funcionó.

Bernard Fowler en Bodega Malma, el sábado. (Foto: Florencia Salto)

Pero no fue uno, sino dos los shows de Fowler. El primero fue el jueves 25 en el Cine Teatro Español ante un público ávido por descubrir a un artista que juega en otras ligas. Y el artista en cuestión no defraudó. Con una lista de temas que incluían clásicos del blues, el rock sureño, versiones de Queen y de Charly García y por supuesto, clásicos (y no tanto) de Los Rolling Stones, Bernard Fowler demostró no sólo por qué es un rolling stone, sino también que es una de las voces más versátiles y poderosas de la escena internacional.

La lista de temas de Bernard Fowler en el Cine Teatro Español.

El segundo show, el sábado 27, en Bodega Malma, de San Patricio del Chañar, fue muy otra cosa: otro ámbito, otros tickets, otro público, otra cercanía con los músicos y, sobre todo el buen vino, que se hizo notar cuando Fowler tomó un atajo en la lista y apuró aquello de give what the public wants. O lo que es lo mismo darles lo que el público quiere. O lo que es lo mismo, más canciones de los Stones. Entonces, afuera Queen y García y adentro “Beast of Burden” “Wild Horses”. Y de ahí a “Jumpin’ Jack Flash” y “Satisfaction” para satisfacción de todos.

El Zorro Fabián Quintiero recibiendo el afecto del público. (Foto: Florencia Salto)

Pasó Berna Fowler por el Alto Valle. Quienes lo vieron, disfrutaron de mucho más que la marca Rolling Stones que lo promocionaba. Y quienes no, se perdieron de mucho más que un tipo que canta a la par de Jagger desde hace más de treinta años.

¿Volverá? No lo sabemos. Por lo pronto, la productora Highlight proyecta más shows internacionales.

Las mejores fotos de Bernard Fowler en Neuquén