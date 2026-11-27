En el 2026 el grupo arrancó el año con la presentación en el escenario Limay de la fiesta de la Confluencia y luego se abocaron en finalizar la grabación, la mezcla y masterización de Siempre de Pie.

La Jarilla es una planta autóctona de América del Sur. En Argentina se destacan tres especies, pero hay una cuarta que solo crece en acá, en Neuquén, y sus raíces son de reggae. Esta Jarilla patagónica acaba de sacar Siempre de pie, su segundo y muy esperado disco.

Pasaron siete años de Revolución, aquel debut discográfico de 2019. Pero son más de diez si se cuenta como punto de partido el 2015, año en el que empezaron a trabajar en sus canciones.

Editado el 20 de noviembre pasado, Siempre de pie marca un retorno de Jarilla al reggae roots, luego de experimentar en Revolución con sonidos más cercanos al dub y el dancehall.

Grabado, mezclado y masterizado entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, en La Toma Records, por Héctor Navarro, Luis Ferri y Juan P. García Díaz, Siempre de pie está disponible en todas las plataformas digitales.

Este viernes, a las 21.30, será la oportunidad de escucharlo por primera vez en vivo, cuando Jarilla lo presente en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén). Artista invitado: Agus, de Combustión Lenta dj set reggae & dub. Entradas en venta a través de entradaweb.com.ar o por Mercado Pago al 2995188503.

«Ese beat», primer adelanto de Siempre de pie. Grabado el 15 de noviembre del 2025, en la ciudad de Neuquén,

Un año de trabajo le llevó a Jarilla su segundo disco: comenzaron a trabajar en sus canciones el 15 de noviembre del año pasado, en la búsqueda de un sonido que los acercara al reggae roots.

Con una formación diferente a la de su primer disco, Jarilla se desmarcó de aquel tono experimental de Revolución para profundizar en un audio más tradicional. En Siempre de pie hay otras búsquedas de los teclados, de las percusiones y dek dub master, esta vez a cargo de Alexis Chiguay.

«Heavy», segundo adelanto de Siempre de pie. Publicado en agosto del 2026, en la ciudad de Neuquén.

Esta vez, Héctor Chakal Navarro se sentó a la batería. En Revolución había trabajado detrás de la consola en la supervisión de la mezcla final. El resto de la banda la conforman Walter Ñancufil (bajo), Jhonatan Queupan (percusión), María Paz Pardo (saxo), Luciano Álvarez: (trombón), Juan Pablo García Díaz (guitarra), Emmanuel Podio de la Rosa (voz) y Matías Catalán: (teclados).

“Nos tomó un año, sí. Se fue dando así. Aparte fuimos cambiando cosas también. Pero la verdad es que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Sentimos que el disco está muy consolidado”, cuenta Jhonatan Quepan. percusionista de Jarilla y uno de los miembros originales de la banda.

“Todos aportamos un montón. Es un disco muy colectivo y también muy consciente en estos tiempos que pasan muchas cosas. Nos enfocamos musicalmente un montón, pero en este disco también nos enfocamos en las letras. Queremos que no sea en vano el mensaje. Más allá de que tenga visualización o no, para nosotros era importante dejar nuestro mensaje, lo que queríamos plasmar nosotros en la música”. destaca el músico.

Este segundo disco, dice Jhonatan, comenzó cuando terminaron el primero, pero, como también dice el percusionista, “esto no se planea, sale. Porque si no hay inspiración, no hay canciones”.

Si la idea de volver al reggae roots originario estuvo desde un principio, las canciones llegaron con el tiempo, aunque no todas. “Algunas son canciones viejas nuevas. Son canciones que nos quedaron atrás y las grabamos ahora. Pero las estábamos haciendo hace un montón de tiempo en realidad”, aclara.

La portada de Siempre de pie, diseñada por Emanuel Podio de la Rosa, cantante de Jarilla y principal letrista del disco.

¿Por ejemplo? “Por ejemplo, ‘Sé que te querés’. La hicimos en pandemia, mirá lo que te digo”, apunta Jhonatan, que cambia el tono cuando explica su origen. “Tuvimos la mala fortuna, por así decir, de tener gente cercana a nosotros que se quitó la vida. De ahí nace ‘Sé que te querés’, que es un tema que a mí personalmente me atraviesa. Justamente eso, sé que te querés, ¿viste? un tema que lo hicimos pensando en estos chicos que hoy ya no están. Nos pusimos a hacer esta catarsis de que nosotros nos queremos, tenés un apoyo, siempre hay alguien para poder hablar, para que te escuche”.

Siempre de pie es también un disco político empezando por su propio, que también es el una de sus canciones, por canciones como “Heavy” o “Índica Sativa” y por lo que ilustra su portada. “Hay un detallecito”, dirá Jhonatan. Se trata de Noemí Labrune, histórica militante neuquina de los derechos humanos fallecida en 2023, a los 93 años.

Noemí está allí, de perfil, sentada, leyendo junto a un gran árbol. “No puedo agregar más nada, o sea, ella lo dice todo, está ahí y no puedo decir más nada, no la quiero ni nombrar, pero el que la conoce se va a dar cuenta quién es y el disco Siempre de pie es como esa cosa de luchar siempre de pie”, dice Jhonatan sobre el arte de tapa que, al igual que las letras del disco, son obra de Emmanuel Podio de la Rosa, cantante de Jarilla.

“Es una persona muy importante para nosotros, a nivel neuquino también y a nivel mundial, muy grosa”, sigue diciendo sin nombrarla por puro pudor, como él mismo lo reconoce. ¿Por qué decidieron incluirla? “Se dio, fue natural, queríamos poner algo diferente”, explica Jhonatan. Pero el motivo es otro. Y es “porque la amamos”.

“Siempre de Pie”

Viernes 27 de noviembre – 21:30

Teatro Arrimadero – Misiones 234

Artista Invitado: Agus de Combustión Lenta

dj set reggae & dub

Anticipadas: entradaweb.com.ar

o por Mercado Pago al: 2995188503

Ficha técnica del disco

Aprenderás Ese Beat Se que te querés Indica Sativa Heavy Awa Siempre de pie Párate a mirar

Grabado, mezclado y masterizado entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, en La Toma Récords, por Héctor Navarro, Luis Ferri y Juan P. García Díaz. Neuquén capital.

Disponible en todas las plataformas.

Arte de tapa: Emmanuel Podio de la Rosa.