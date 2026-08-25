El riesgo país subió a 514 puntos: cayeron los bonos en dólares y las acciones sintieron la baja del petróleo

El riesgo país argentino elaborado por el banco J.P. Morgan registró este martes un alza del 1,00% y se ubicó en los 514 puntos básicos, tras haber tocado un mínimo intradiario de 506 unidades. El avance del índice respondió a una jornada de mayoría de bajas para los bonos soberanos en dólares y un clima de cautela inversora en la plaza local y externa.

En el mercado accionario, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó casi neutro con un leve retroceso del 0,1% en los 2.992.904 puntos (1.870 unidades medido en dólares). En tanto, las cotizaciones financieras del tipo de cambio operaron estables: el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.600,32, el dólar MEP en $1.538,91, mientras que el mayorista oficial cerró a $1.510 y el minorista en $1.530.

Así lo muestran los datos oficiales recopilados en los paneles de Rava Bursátil.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 509 Apertura 509 Máximo 514 Mínimo 506 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Las energéticas y los ADRs sintieron el impacto del petróleo

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) mostraron un comportamiento dispar, fuertemente condicionado por la baja internacional del precio del crudo. Las mayores caídas estuvieron concentradas en el sector de petróleo y gas:

YPF: Cayó 2,8% en Nueva York (a US$49,85 ) y retrocedió 2,3% en la plaza porteña ($7.985).



Cayó (a ) y retrocedió ($7.985). Pampa Energía: Perdió 1,4% en Wall Street y retrocedió 1,4% a nivel local.



Perdió en Wall Street y retrocedió 1,4% a nivel local. Telecom Argentina: Registró una baja de 1,6% .



Registró una baja de . Transportadora de Gas del Sur (TGS): Descendió 0,7%.



En contraste, el resto de los activos argentinos operó con saldo favorable en el mercado estadounidense, impulsado por Corporación América (+3,9%), Tenaris (+2,5%), Mercado Libre (+2,3%), Central Puerto (+1,4%) y los bancos, encabezados por Grupo Supervielle (+1,3%), Grupo Financiero Galicia (+0,6%) y Banco Macro (+0,4%). En la plaza local se destacaron los avances de BYMA (+2,1%), Transener (+1,9%) y Edenor (+1,3%).

Bonos en dólares y el contexto internacional

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos bajo ley extranjera (Globales) y ley nacional (Bonares) negociaron con mayoría de bajas en sus cotizaciones en dólares: el AL30D cedió 0,1%, el AL35D cayó 0,4%, el AE38D perdió 0,6% y el AL41D retrocedió 0,6%. La única excepción alcista del panel fue el GD30D, que avanzó 0,6%.

La presión sobre el sector energético global se desató luego de que el precio del petróleo Brent cayera un 3,55% hasta los US$ 87 por barril (desde los US$92,11 de la apertura), mientras que el crudo WTI de Estados Unidos descendió por encima del 3% hasta los US$82,30.

El retroceso se produjo tras el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre un nuevo paquete de sanciones financieras y comerciales contra más de 60 entidades y funcionarios vinculados a Irán, con el objetivo de bloquear sus ingresos petroleros. En Wall Street, en tanto, los inversores mantuvieron la atención puesta en la presentación de balances de Nvidia y en la próxima disertación de Kevin Warsh en el simposio de Jackson Hole.