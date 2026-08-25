COPA: el arte contemporáneo de la Patagonia busca su lugar en el mapa nacional

El arte contemporáneo que se produce en la Patagonia quiere dejar de mirar hacia el centro y propone construir su propio espacio de encuentro. Esa es la propuesta que está detrás de COPA Contemporáneo Patagónico, un proyecto que nació con base en Neuquén y que busca reunir, visibilizar y generar un mercado para la producción artística de la región, poniéndola en diálogo con la escena nacional.

La iniciativa se encuentra actualmente en plena construcción de lo que será su primera feria, prevista para abril de 2027 en Plottier. Antes de ese gran encuentro, tendrá su presentación oficial el 14 de noviembre de 2026.

La propuesta parte de una idea concreta: que los artistas patagónicos tengan nuevas posibilidades de circulación y que sus obras puedan encontrarse con galerías, coleccionistas, instituciones y públicos de distintos puntos del país.

Una feria que mira hacia la Patagonia

COPA convocará a galerías de arte con una condición particular: cada una deberá presentar al menos un artista patagónico.

La decisión busca que la producción de la región no quede relegada a un papel secundario, sino que ocupe un lugar dentro de una escena artística más amplia.

El proyecto apunta así a construir puentes entre los artistas de la Patagonia y el circuito nacional, generando oportunidades de exhibición, comercialización e intercambio. Pero COPA no se limitará a las tradicionales muestras de obras.

La propuesta contempla exposiciones, colecciones, performances, conciertos, experiencias inmersivas en la naturaleza y otras actividades que buscan cruzar arte, territorio y comunidad.

Cuando el paisaje también forma parte de la obra

La feria tendrá como escenario La Reserva, en el Barrio Botánico de Plottier, una antigua casona de estilo vasco rural francés rodeada por un entorno natural privilegiado.

El espacio se encuentra en la zona de fincas y se extiende durante unos 700 metros lineales sobre la costa de un brazo del río Limay. El acceso principal es desde la Ruta Nacional 22.

Ese paisaje no será solamente el lugar donde se instalará la feria. Forma parte de la identidad que COPA busca construir.

La intención es que las obras y las distintas expresiones artísticas puedan dialogar con el entorno natural, generando una experiencia en la que el territorio patagónico tenga un papel protagonista.

Del territorio al mercado

Uno de los objetivos centrales de COPA es, justamente, avanzar un paso más allá de la exhibición.

La iniciativa busca crear un mercado para el arte contemporáneo patagónico, favoreciendo el encuentro entre quienes producen, quienes exhiben y quienes coleccionan arte.

En ese sentido, la feria pretende convertirse en una plataforma de circulación para una producción que muchas veces queda lejos de los grandes circuitos artísticos del país por razones geográficas.

La Patagonia tiene artistas, galerías y proyectos culturales que desarrollan su trabajo desde territorios muy diferentes a los grandes centros urbanos. COPA busca que esa distancia deje de ser un límite y se transforme, en cambio, en parte de su identidad.

Un proyecto que ya tiene reconocimiento local

La iniciativa fue declarada de Interés Cultural y Municipal por el Concejo Deliberante de Plottier, en reconocimiento a su aporte al desarrollo, promoción y visibilización de las artes visuales contemporáneas de la Patagonia.

Ahora, el proyecto avanza hacia su presentación oficial y hacia la construcción de una feria que, si cumple su objetivo, podría convertirse en un nuevo punto de encuentro para el arte contemporáneo producido en la región.

La apuesta de COPA no parece ser solamente traer arte a la Patagonia. Es, sobre todo, poner al arte que nace en la Patagonia en el centro de la escena.

Una escena que busca encontrarse

Detrás de COPA está Marianela Tisberger Zuain, artista visual y directora del proyecto. La iniciativa nació también de una necesidad que atraviesa a muchos artistas patagónicos: encontrarse, generar redes y lograr que la producción de la región circule más allá de sus fronteras.

La apuesta no es solamente exhibir obras, sino construir un circuito. Generar espacios de encuentro entre artistas, galerías, coleccionistas, instituciones y público para que la producción contemporánea patagónica pueda ganar visibilidad y, también, encontrar nuevos compradores.

En ese sentido, COPA propone que la distancia geográfica deje de ser un obstáculo y que la Patagonia pueda ocupar un lugar propio dentro de la escena del arte contemporáneo argentino.