River vs. Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: formaciones, hora y TV

Luego de igualar 0-0 en Bogotá la última semana, River Plate recibirá a Independiente Santa Fe este miércoles desde las 21:30 en el estadio Monumental, en busca del pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde espera Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich y el partido será transmitido por DSports (canal 109 de Flow).

El Millonario llega tras un empate ante Vélez, también en condición de local, que dejó gusto a derrota en Núñez. El equipo de Eduardo Coudet no pudo sostener la ventaja de 2-0 con la que se fue al entretiempo y el encuentro terminó 2-2.

Por esa situación y los resultados anteriores, todos los cañones apuntan al «Chacho» y lo más probable es que deje su cargo en caso de que River no consiga el pase a los cuartos de final. Con esa presión encima, el director técnico planea algunos cambios y recupera dos jugadores importantes.

Coudet recupera piezas fundamentales

Como es habitual, el arquero será Santiago Beltrán. En la defensa, luego de improvisar en Colombia por no contar con laterales naturales, Coudet recupera a Gonzalo Montiel, quien no disputó los últimos dos partidos por una distensión, y a Marcos Acuña, que dejó atrás un desgarro sufrido frente a Gimnasia en la segunda fecha del Clausura. Ambos irán por los costados, mientras que la zaga central estará compuesta por Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi.

En el mediocampo no parecen haber demasiadas incógnitas y el entrenador repetiría el doble cinco con Aníbal Moreno y Tobías Andrada. Además, Thiago Almada iría desde el arranque y partiría desde la izquierda, mientras que Joaquín Freitas se volcaría por el costado derecho.

Por último, Ángel Correa será uno de los delanteros y su acompañante saldrá entre Rafael Santos Borré y Sebastián Driussi. El ex Manchester City sumó sus primeros minutos en este segundo semestre el último domingo frente al Fortín y se perfila para ser titular.

Del otro lado, Independiente Santa Fe buscará su primer triunfo en el Monumental en su historia. Ambos equipos se enfrentaron cuatro veces en Núñez: el local se quedó con la victoria en tres ocasiones, mientras que el restante terminó en empate.

El entrenador Pablo Repetto sufrió una dura baja de cara a la visita al Millonario. Kevin Balanta, titular en el partido de ida en El Campín, habría sufrido una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y no viajó a Buenos Aires con el resto del equipo.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Hora: 21:30.

TV: Dsports, canal 109 de Flow.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Monumental.