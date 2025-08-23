Libros: las novedades y los recomendados de la semana

En un bonito día te encontraré

Lee Do Woo

Tras una experiencia traumática, Haewon renuncia a su trabajo como profesora de arte y abandona Seúl para volver a Bukhyeon-ri, el lugar en el que vivió durante su adolescencia. En el pueblo se reencuentra con Eunseop, su vecino de la infancia y excompañero de colegio, que ahora es dueño de una pequeña librería llamada Good Night, en la cual dirige un club de lectura. Gracias a los libros y a un diario no tan privado, el día a día en la librería revelerá qué secretos y qué sentimientos se esconden. En medio del frío invierno, Haewon y Eunseop encuentran en el otro la posibilidad de sanar las heridas del pasado y volver a creer en el amor. Editado por Letras de Plata.

Escalera interior

Almudena Grandes

«Escalera interior» es el murmullo de los patios de luces que recogen olores de guisos, ruidos de cacharros y cucharones, risas, confidencias susurradas a media voz, buenos días y buenas noches que se intercambian en el rellano; es el murmullo que recoge nuestra rutina, la de la gente de a pie. Son las historias que, durante años, Almudena Grandes imaginó y regaló a sus lectores en El País Semanal, donde, cada quince días, a veces como narraciones, otras como escenas, y otras más como crónicas, levantaba personajes, vidas que merecían ser contadas. Como la suya, porque en estos artículos Almudena Grandes también se convertía en anfitriona e invitaba a entrar en su cocina, en su casa, en su mundo, que olía al salitre de Cádiz, al bullicio de Madrid.

Estas historias, que son relatos, también nos ayudan a conocer mejor a la mujer detrás de la escritora, esa que siempre supo vernos, narrarnos, entender las miserias y las grandezas humanas que oculta cada uno de esos rostros con los que nos cruzamos por la calle. Reunidos y ordenados ahora por Elisa Ferrer, las narraciones de este libro muestran una vez más la maestría y la capacidad de evocación de una de las autoras españolas más recordadas y queridas de la literatura española reciente.

Los secretos de la papelería Shihodo

Kenji Ueda

Los secretos de la papelería Shihodo invita al lector a entrar al fascinante universo de la papelería tradicional japonesa. Con una narrativa que fusiona historia, arte y técnica, el dueño d de la librería, Ken Takarada revela el proceso artesanal y la filosofía que dan vida al local. La obra explora cómo la tradición milenaria del papel y la caligrafía se mantienen vigentes en la era digital, mostrando el valor cultural y estético de un oficio que transforma la escritura en arte.

Editado por Narrativas Salamandra, es un recorrido visual y reflexivo.

La uruguaya

Pedro Mairal

Lucas Pereyra viaja a Uruguay en barco por el día a buscar dólares. Son tiempos de restricciones cambiarias. Tiene ya arreglado un encuentro secreto en Montevideo, pero sus planes pueden fallar.

Encandilado por el recuerdo de un verano anterior y agobiado por un matrimonio que se resquebraja, sueña con escaparse y no volver.

La uruguaya es una novela inquietante y ferozmente entretenida. Con pulso magistral, Pedro Mairal sostiene la intriga en cada una de sus páginas y demuestra, de modo irrefutable, que es uno de los grandes de la literatura argentina contemporánea.

La obra de Mairal fue traducida a más de catorce idiomas, llevada al cine, y acaba de ser reeditada por Emecé editores

Infantil: Pingüino

Lu recibió un extraño regalo: un pingüino que no decía nada. No pronunciaba ni una sola palabra, ni soltaba una risa, ni emitía un sonido. Por muchos esfuerzos que hacía Lu, su pingüino no le contestaba ni reaccionaba a sus insistentes demandas. Ni las cosquillas, ni las canciones, ni el baile de Lu, rompieron el silencio del pingüino. Entonces Lu se enfadó. Se burló, lo empujó, lo ignoró y hasta se lo ofreció a un león para que se lo comiera. Sin embargo, el león no quiso comerse al pingüino y en cambio, se zampó a Lu por ruidoso. Entonces el pingüino le dio un picotazo a la fiera y salvó a Lu de sus fauces. Los dos nuevos amigos se abrazaron y el pingüino, a su manera, le dijo lo más importante.

De Polly Danbar, editado por Kókinos