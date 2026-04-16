Para Buteler el traspaso de las rutas 22 y 151 a la Provincia «es una excelente noticia» para Cipolletti

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se mostró satisfecho con el inminente traspaso de Nación a Provincia de las rutas 22 y 151, dos trazas que atraviesan la ciudad del Alto Valle, y afirmó que «es una excelente noticia».

El jefe comunal consideró que este es un paso trascendental, ya que implica pasar de un Estado Nacional «decidido a no hacer obra pública» a otro con el que siempre han trabajado de forma coordinada, como es el gobierno de Alberto Weretilneck.

Buteler destacó que ahora comienza una etapa en la que el Ejecutivo provincial deberá negociar las condiciones y acordar el marco legal de la transferencia, dado que aún existen convenios con empresas que no finalizaron las obras de ampliación, como sucedió en la zona de Puente 83.

Asimismo, señaló que habrá un cambio radical puesto que, actualmente, «no solo no se construye obra pública, sino que tampoco se hace mantenimiento. Se hace un pozo y no lo arreglan», indicó sobre el organismo nacional. En este sentido, remarcó que la gestión provincial «hace de la obra pública su norte de desarrollo».

Cómo es el anteproyecto de Cipolletti del paso de la Ruta 22

Por otro lado, recordó que el anteproyecto presentado en su momento a Vialidad Nacional -el cual aseguró fue el único concreto en todos estos años -implicaba dos carriles por mano, siempre a nivel. Esta propuesta descartaba los puentes elevados rellenos de material calcáreo que fueron rechazados tanto en su ciudad como en General Roca durante la gestión de Martín Soria. Este tipo de estructuras sí se construyeron entre Godoy y Cervantes, tramo con localidades en la que los puentes mencionados no tienen el impacto visual ni la complejidad urbanística de ciudades como Roca y Cipolletti.

Finalmente, el mandatario local situó como puntos clave a mejorar el cruce de la Ruta 22 con la calle Julio Salto y la rotonda que une las trazas de la 22 y la 151. En este último sector se encuentra el paso bajo nivel ferroviario, donde el Tren del Valle debe suspender su servicio frecuentemente debido a los impactos de camiones contra la estructura.