Linkin Park en Argentina: regresa a los escenarios después de siete años con su gira «From Zero World Tour”

La icónica banda estadounidense Linkin Park regresa a la Argentina después de siete años de ausencia. El esperado concierto se realizará en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de su gira internacional “From Zero World Tour” .

Formada en 1996 en California, Linkin Park se consolidó como una de las bandas más influyentes del nu metal y el rock alternativo. Vendió más de 100 millones de discos y ha ganado incontables premios Grammy y MTV Awards. Su legado incluye álbumes emblemáticos como Hybrid Theory y Meteora.

Después de la muerte de su vocalista Chester Bennington en 2017, la banda estuvo en pausa por siete años. Muchos creen que nunca podrá ser igualado y pueden estar en los cierto, pero la incorporación de Emily Armstrong podría darle una oportunidad a la banda de revivir su espíritu.

Armstrong es la cofundadora del grupo Dead Sara y en 2024 se incorporó a Linkin Park, con quien lanzó el álbum de regreso From Zero.

Este es un nuevo capítulo para una banda que supo mezclar magistralmente rock, nu metal y electrónica de una manera única y potente y que resurge con un disco que ha sido aclamado tanto por la crítica como por los fans.

El concierto en Buenos Aires promete un recorrido por los grandes éxitos de la banda, como “In the End”, “Numb” y “Crawling”, junto con nuevas canciones de From Zero, como “The Emptiness Machine” y “Up From The Bottom”. Será una oportunidad única para los fanáticos de vivir la energía renovada de Linkin Park en vivo.

Cuándo toca Linkin Park y cuánto cuestan las entradas

Linkin Park se presentará el 31 de octubre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas están a la venta y se pueden conseguir en la página de allaccess.com.