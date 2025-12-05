Litto Nebbia regresa con su Poderoso Trío del Sur: los shows en el Alto Valle y el Honoris Causa en el IUPA de Roca

Exactamente un años después de su última visita, Litto Nebbia regresa al Alto Valle. A sus 77 años, el tipo que hizo posible el rock nacional tal y como lo conocemos tiene buenos motivos para regresar tan pronto.



Uno de ellos, reencontrarse con el bajista Gustavo Giannini y el baterista Julián Cabazza con quienes forma, desde hace más de diez años, el Poderoso Trío del Sur. O lo que es lo mismo: Litto viene a tocar.

Otro buen motivo para su regreso al Alto Valle es para recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado por el IUPA, a instancias de la Licenciatura en Música Popular. El acto será abierto a todo público y se realizará este viernes, a las 17, en el Auditorio IUPA (Rivadavia 2263, Roca).



La hoja de ruta de Nebbia y el Power Trío del Sur incluye tres shows: este viernes, a las 21.30, en Isadora Bar, de Roca; mañana sábado, a las 21, en el Salón de las Artes, de Plottier; y el domingo, a las 21.30, en Cervecería Antares, de Neuquén.



Pero la cosa no te termina allí: de regreso a Buenos Aires, el poderoso trío tocará el próximo martes en Santa Rosa, La Pampa; jueves, viernes y sábado próximos tocarán en Buenos Aires y alrededores. Y después, desde el lunes 15 al miércoles 17, entrarán al estudio para grabar el tercer disco del trío.

“Es incansable Litto”, dice Gustavo Giannini, a modo de explicación express. “A él le gusta tocar y estar en actividad”, acota el bajista. “No olvidemos que él viene de un accidente, entonces por un par de años no vino, ¿viste?”, agrega.



Saliendo a tocar (qué otra cosa si no, tratándose de Litto), se resbaló. La caída le provocó la fractura del húmero y la rótula derechas que lo mantuvo inactivo por algo más de un año, entre 2023 y parte de 2024.

A fines del año pasado, apenas recuperado, se vino al Alto Valle para volver a tocar con sus poderosos amigos músicos del sur. Hacía casi cinco años que no tocaban porque antes de su fractura el que se rompió fue Giannini, pero esa es otra historia.

Giannini y Cabazza: nuestra vida con Nebbia



“Litto es incansable”, repite el destacado bajista sobre Nebbia. “Viste que tiene como dos o tres formaciones a la vez con las cuales toca tres repertorios diferentes. De alguna manera con nosotros retoma temas que no está tocando con el cuarteto que tiene con los hermanos Corley y Ariel Minimal. Además, quiere darle continuidad a este trío, fue idea de él grabar un nuevo disco con el Power Trío del Sur”.



El primero es el homónimo Poderoso Trío del Sur, grabado en vivo en el Aula Magna de la UNC, en 2014; y el segundo, Canto a la Luna (2016) grabado en Melopea. En ambos discos se combinan composiciones de Litto Nebbia de distintas épocas , algunos covers y composiciones originales para el trío. “Vamos a estar tocando muchos temas de esos dos disco, pero también vamos a ir como mostrando cositas de lo que va a ser el tercero, que va a salir en marzo o abril”, cuenta Giannini.



La idea de armar el trío fue de Nebbia, pero la historia comienza con Giannini . A comienzos de los 2000, el bajista sacó su primer disco solista y se lo mandó a todo el mundo, incluido Nebbia. Y el único que le respondió fue el coautor de “La balsa”. “Yo se lo mandé por Melopea, pero tengo que ser sincero: no conocía mucho su discografía”, se sincera Giannini.



Como sea, desde entonces comenzó a forjarse una relación entre ambos, musical y personal. Al tiempo, Giannini le propuso a Nebbia organizar fechas en el sur y acompañarlo con músicos locales. Nebbia dijo que sí y fue el comienzo del Poderoso Trío del Sur. Al cabo de unos pocos años de mucho tocar. Litto les propuso grabar. Giannini y Cabazza dijeron que sí y fue el comienzo de la discografía del Poderoso Trío del Sur.

Poderos Trío del Sur: una experiencia inigualable



¿Cómo vive Giannini esta experiencia junto al tipo que dio forma a la canción de rock nacional tal como la conocemos? “Agradecido “, responde Giannini. “Por la suerte que tenemos de poder estar acompañándolo, de poder ser amigo de él, de compartir momentos. Ahora estamos felices de que viene, porque no solo la pasamos bien tocando, la pasamos bien cuando viajamos juntos, cuando cenamos, las historias de sobremesa, todo es mágico con Litto, con Alex, que es su compañera, que va para todos lados con él y que es una más, y con René, que es su asistente, que también va para todos lados. Es como una familia”.



El primer paso, aquel que dio Giannini vía mail hace casi 25 años, fue en busca de un productor y no de músico. “Mi primer contacto con él no fue por él como músico, sino como productor del sello Melopea. Y de ahí en más quedamos en contacto, fueron diez años que nos mandábamos mail, él me recomendaba música. Después lo empecé a escuchar más y hoy me considero un nebbiero, tengo un montón de discos de él, conozco un montón de su discografía. A mí lo que me pasa cuando toco con él es el hecho de poder aportar desde mi instrumento, poder vestir esas canciones hermosas que tiene, eso para mí es fundamental y siempre en pos de la canción”.

P: ¿Qué les fue dejando a ustedes como músicos esta relación que te hablaron con Litto?

R: Obviamente un montón de experiencias vividas, que las vamos a llevar siempre con nosotros, pero además verlo a él, porque de alguna manera a Litto lo fuimos conociendo a medida que fuimos tocando y viajando juntos. Y la humildad, más que nada. Rescato la humildad de un tipo común, sencillo, que le gusta la música, que le dedica su vida a la música y que es muy humilde y que se adapta a todo tipo de situaciones a favor de la música.

P: Y a vos también te permitió descubrir cierta parte de la música popular argentina que como músico no transitabas, las conocías por supuesto, pero no era lo que vos tocaras, ese tipo de canción de rock.

R: Totalmente, y de alguna manera me siento identificado con Litto en que siempre encaró diferentes estilos sin pensar demasiado en el estilo en sí, sino que cuando te nace la música, a veces te nace con cierto ritmo, a veces con otro, pero siempre fue muy abierto a diferentes estilos musicales, en eso yo también me considero así.

P: ¿Dónde sentís que se encuentran ambos musicalmente, en qué punto ves que se pudieron encontrar musicalmente? Creo que ambos tuvieron que salirse de su lugar y encontrar que lo que hacía el otro podía funcionar en la música de uno.

R: Sí, pero sabés que también hay una cuestión de que en la música también hay piel, y te das cuenta el toque cuando tocás con una persona si hay piel o no.

Con Litto hubo piel desde el principio, más allá de si conocía o no conocía sus canciones, como me puede pasar que con músicos de funk o de estilos que estén más relacionados a mí, no tenga tanta piel, y por ahí con músicos de otros estilos, sí, porque la música es música, pero detrás de la música hay personas, y hace falta que las personas tengan afinidad para que funcione.

P: ¿Cómo lo definirías musicalmente al Power Trío del Sur?

R: Litto lo describe como un trío psicodélico. Quizás de alguna manera es el trío en donde nos permitimos jugar más dentro de la estructura de los temas.

Hay temas que tocamos que son de él, de la época del 60, del 70, del 80, de todas las épocas, pero los versionamos con nuestra sonoridad. Juli hizo un particular manera de tocar la batería con escobillas y con un ritmo único. Creo que nos complementamos bien y logramos una sonoridad propia del Power Trio.

P: ¿Cómo viene el tercer disco del trío?

R: Por ahora Litto nos está mandando las primeras canciones en formato demo en su casa. Nos va hablando mientras toca las canciones, ‘acá me gustaría esto, acá me gustaría lo otro’ y nosotras vamos trabajando cada uno en su casa. Y va a ser como todos los discos que tenemos con Litto, va a tener de todo, de diferentes estilos. También vamos a incluir un tema que es mío, que lo vamos a tocar también en el formato del trío. Así que va a ser un disco muy variado,