Litto Nebbia regresa al Alto Valle: cómo volvió del accidente, su historia con músicos roquenses y por qué sigue en la ruta

Litto Nebbia tiene 76 años. Hace no más de un año y medio tropezó, cayó y se fracturó el húmero derecho y la rótulo de la rodilla derecha. Lo operaron varias veces. Se recuperó bastante más rápido de lo esperado -por los médicos y por él mismo. Está a punto de subirse a un auto para viajar más de kilómetros al sur para hacer lo que hizo siempre: tocar.



¿Qué motiva a un tipo que, en la madrugara del 2 de mayo de 1967, se encerró en un baño de La Perla del Once y, junto a Tanguito, desató el big bang del rock argentino, a seguir haciendo lo mismo que hizo siempre tan lejos de (su) casa? La emoción, dirá ese tipo de 76 años, del otro lado del teléfono, en la comodidad de su casa en una Buenos Aires que, allá lejos y hace tiempo, se le resistió, pero un poco nomás.



La emoción y el trabajo, claro. Porque subir a tocar fue, y sigue siendo, su único trabajo. Un trabajo que, por lo visto, ni una doble fractura a sus setenta y pico pudieron detener. De hecho, en unos pocos días andará por acá para tocar, en Roca y en Centenario (ver aparte), junto al poderoso Trío del Sur, el grupo que formó hace unos diez años con el bajista Gustavo Giannini y el baterista Julián Cabaza, dos músicos roquenses a quienes conoció por correo electrónico.

Nebbia, caída y después



“Primero, no sé si sabés que hace un año y dos meses tuve un accidente”. Litto empieza por ahí, por el accidente que interrumpió una serie de shows que estaba haciendo al momento de caerse y romperse húmero y rótula derechas y que debió postergar. Y por supuesto, lo sabíamos.



“Hace un año y pico que no toco, no podía salir. Lo que me pasó fue esto, me resbalé al salir justamente a tocar. Me resbalé y cuando me caí me fracturé el húmero del brazo y la rótula de la pierna. Las dos cosas me tuvieron que operar. La cuestión es que me operaron, salió todo bien y empezó la recuperación, que es con kinesiología y es más larga que la guerra. Nunca me pasó esto. Pero no me quejo, estoy bien, no tengo ningún dolor. Las dos operaciones salieron bien, se curó eso, pero ahora falta la educación nuevamente con los huesos y te lleva mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, todavía no doblo bien la pierna, pero puedo caminar despacito”, explica con el mismo entusiasmo que contará cómo conoció a Gustavo Giannini, por ejemplo.



“Hace un mes que comencé a tocar de a poquito, ya hice cuatro shows que me fueron muy bien y en los que no tuve ningún dolor, canté, toqué tranquilamente dos horas todo bien”, cuenta el coautor, junto a Tanguito, de “La balsa”, el combustible de aquel big bang. “Lo lindo que tiene para mí en lo personal es que al salir a tocar me va a permitir volver a tocar con el Power Trio del Sur”, con quienes, entre una cosa y otra hace, casi cinco años que no tocamos, porque dejamos de tocar en un momento”, apunta. Una cosa por la que dejaron de tocar fue la fractura de Nebbia y la otra cosa fue… otra fractura, la de la pierna de Giannini.



“No, no, no se me cruzó”, responde rápido Litto Nebbia cuando se le pregunta sobre si pensó que las lesiones, o sus secuelas, podían haberle impedido seguir tocando. “Inclusive, te digo, según me cuentan, al contrario, me estoy restableciendo muy pronto. Además, yo me siento muy bien de salud, gracias a Dios, estoy muy bien de la voz, del oxígeno, estoy bien. Y estoy bien esencialmente en cuanto ánimo, de voluntad, que eso influye mucho para cómo adelantar esto. No, no, yo me resbalé, una cosa del destino, es algo, no sé, como dicen, a lo mejor el cuerpo dijo ‘pará un poquito, hace esto, cuídate más’, no sé. Lo que pasa es que yo soy un tipo muy acelerado y trabajo mucho porque trabajo en lo que me gusta y no paro nunca, ningún día”.

En escena, Nebbia, Giannini y Cabaza.



Sobre los shows en Roca y Centenario con el power trío sureño, dice Nebbia: “Como hace mucho que no tocamos, y el material que tenemos tocado es grabado, porque hemos grabado dos álbumes con esta formación también, tenemos un repertorio de canciones muy abundante, lleno de armonía y cambios rítmicos por todos lados, así que estaremos refrescando eso, que además en vivo lo hacemos distinto a como lo grabamos, tenemos para tocar unas semanas sin parar (risas) tenemos mucho”.



Los dos discos que menciona Nebbia son el homónimo Poderoso Trío del Sur, grabado en vivo en el Aula Magna de la UNC, en 2014; y Canto a la Luna (2016). En ambos discos se combinan composiciones de Litto de distintas épocas , algunos covers y composiciones originales para el trío.



Según cuenta Gustavo Giannini, el primer disco surgió de una gira por el sur. Luego de tocar en Trelew, a Litto Nebbia le pareció que el trío había encontrado su identidad y que estaba listo para grabar un disco. “Entonces armamos una gira por Río Negro que empezó en Las Grutas, después siguió en Sala II de Casa de la Cultura, las fotos del disco son de ese show; terminó en el Aula Magna de la UNC, en Neuquén. El audio en su totalidad pertenece a ese show del Aula magna. La idea era incluir grabaciones de los tres shows, pero nos pareció que el de Neuquén era el que mejor había plasmado el sonido del trío”. Algo que ninguno de ellos recuerda es que por estos días el disco está cumpliendo diez años. Al menos no lo recordaba Giannini y Nebbia no lo mencionó.



Canto a la Luna, el segundo trabajo del trío, es de estudio, grabado en Melopea por Mario Sobrino. Incluye varios temas compuestos por Litto para ese disco y con algunos temas de Litto muy viejos de fines de los 60 y mediados de los 70.

La historia del trío del sur



“Muy buen músico y muy buena persona”, dice Nebbia de Giannini. “Muy buena persona, muy buen músico. Y sí, además lo conocí porque me escribió. A mí me escribe mucha gente pidiéndome que le diga qué me parece el tema, cómo está el disco mezclado, etcétera. Yo, dentro de mi tiempo, le doy bolillo a todo el mundo, inclusive muchísima gente que ni la conozco personalmente, claro. Y él fue uno de esos que me escribió, te estoy hablando, qué sé yo, 20 años atrás quizás, diciéndome que él quería estudiar el bajo, pero que era muy difícil porque donde él vivía, en Roca, ni siquiera vendían libros del bajo. Entonces yo me acuerdo que le indiqué dónde conseguir uno que me parecía a mí que era piola para empezar a estudiar el bajo y él me mandó una cosa grabada así, muy casera, de cómo él tocaba una canción”.



Al tiempo, Giannini comenzó a vender música del sello melopea en el Alto Valles, pero seguías sin conocerse con Litto Nebbia, al menos personalmente. Todos mails. Pasa más tiempo, no mucho, hasta que el bajista le propone a él, a Litto Nebbia, el tipo que hizo posible que todo lo demás existiera, si no quería venir a tocara la región, que él conocía varios lugares y podía armarle unas fechas. Le dijo que sí y se vino. Y tocó.



A esta altura era obvio que en alguna de las fechas de esa primera gira le iba a pedir tocar algún tema juntos, él y un amigo baterista. “Tocamos”, recuerda Nebbia. “Fueron unas cuantas zapadas muy interesantes. La cuestión fue que a la siguiente vez que fui a tocar por la zona, fui yo el que le propuse que no tocaran así como que vienen de invitar a algunos temas, sino que armáramos como un trío para cada vez que yo tocara por esa zona. Que aunque yo tuviera otra agrupación armada como tengo ahora un cuarteto por ejemplo, allá iba a tocar siempre con él y con el batero que él me presentara y él me presentó como amigo a Julián. Y bueno, eso fue creciendo, grabamos un primer disco y después al otro año grabamos el segundo disco. Tenemos dos discos con el Power Trío del Sur y en algún momento del año que viene seguramente nos mandamos un tercero”.



Aquí volvemos al principio: ¿qué lo impulsa a agarrar el auto e ir a tocar a un lugar tan lejano de casa o grabar con dos talentosos músicos del interior profundo, él, que hace casi 60 años dijo que escribir canciones de rock en castellano era posible? “Me impulsa exactamente lo mismo que me impulsó el primer día que me subí a un escenario a tocar, allá en Rosario: la emoción. Y con una conciencia que no tenia entonces, pero que tengo ahora, de que la música te hace mejor persona, ayuda a otra gente, es sanadora. Y además porque es el trabajo de uno”.

