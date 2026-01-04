Lo más escuchado del 2025 en las plataformas de música

Duki, un artistas que empezó de abajo y tuvo un 2025 que lo posiciona en lo más alto. (FOTO: Gentileza)

En época de balances y cierres de un año que ya quedó atrás, se podría decir según las estadísticas de las principales plataformas, que los géneros musicales más escuchados en Argentina durante el año que pasó fueron el trap, el pop urbano y el cuarteto. Este nuevo año marcarán tendencia nuevamente.

Un dato significativo es que los temas más populares fueron aquellos que contaron con la colaboración externa de otros artistas. El mix de géneros y voces funcionó.

Según la plataforma Spotify para Argentina los temas con más reproducciones fueron “Tu jardín con enanitos” y “Cuando no era cantante”. Si nos centramos en los artistas locales, Duki se consolidó como el artista argentino más escuchado tanto en el país como a nivel global durante el 2025. Emilia Mernes lideró el ranking como la artista femenina más escuchada en Argentina. Otros nombres con alta rotación incluyeron a Milo J, Bizarrap, Luck Ra (que se presentará en la Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén) y María Becerra.

Y si nos corremos un poco del mapa, Bad Bunny fue el artista internacional con más reproducciones totales en el país, tras el lanzamiento de su álbum “Debí tirar más”.

El consumo musical en Argentina durante 2025 se caracterizó por la fusión de géneros como el R&B/Hip-Hop y el Hyperpop, además de la vigencia del cuarteto y el folclore moderno en las listas de éxitos virales.

Si bien estos géneros ocuparon los principales puestos del ranking nacional, el rock y el folclore, en niveles de consumo experimentaron un renacimiento significativo en las plataformas de streaming en Argentina, logrando “quedar bien plantados” frente a la hegemonía de la música urbana y la cumbia.

Bandas históricas como “Babasónicos” y “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” se mantuvieron en el tope de las listas de rock, demostrando la lealtad del público a los clásicos. Artistas como Dillom y “Ciro y los Persas” también figuraron entre los más destacados dentro de las preferencias de los usuarios en 2025.

Y si hablamos de folclore hay que decir que este género se caracterizó por su integración con otros ritmos populares como el cuarteto y la cumbia, lo que le permitió escalar posiciones en los rankings generales.

El éxito del género estuvo impulsado por artistas que mezclan raíces tradicionales con sonidos modernos. Figuras como Luck Ra y grupos como Q’ Lokura dominaron las reproducciones, integrando elementos de la música regional en sus hits más virales.

“Los datos de fin de año indicaron que el público argentino prefirió estos ritmos locales y nacionales por encima de muchos géneros internacionales”, se desprende de un informe que publicó Spotify horas antes del brindis de fin de año.

Pero eso no es todo. Para 2026, la escena musical argentina prepara lanzamientos que consolidan el éxito global de sus artistas urbanos y el regreso de figuras consagradas del pop y el rock.

Hay ya algunas señales. CA7RIEL & Paco Amoroso, luego del impacto de su paso por “Tiny Desk”, el dúo confirmó su próximo proyecto titulado “Top Of The Hills”.

Paulo Londra cierra el 2025 con importantes anuncios para el primer trimestre de 2026, incluyendo su participación como headliner en festivales masivos donde se espera presente nuevo material tras su regreso a la actividad constante. Se viene un año musical a todo volúmen.