Los Comodines, de tocar para maniquíes en Las Grutas a grabar con el guitarrista de Mick Jagger

“Es importante prestar atención, pero no a lo que se ve en los medios de comunicación, sino a lo que ocurre en clubs y en los show”, decía Jimmy Rip, hace poco más de cuatro años. Viejo conocedor de la escena rockera neoyorquina de los ‘70 y los ‘80.



Tiene razón Jimmy Rip, siempre es más interesante lo que suceda en los clubs, en los shows… y en los flyers. Porque así fue que conoció a Los Comodines, la banda integrada por músicos del Alto Valle que fusionan el rock and roll, la música country, el rockabilly, el folk y el rock canción.



En agosto del año pasado, Facundo Richards, guitarra y voz principal de la banda, enterado de que Jimmy Rip iba a estar en el país, le escribió por Instagram contándole de la banda e invitándolo a ver el show que iban a dar en Makena. Y lo invitó compartiéndole un flyer con la fecha.



Y Jimmy Rip hizo lo que suelen hacer los tipos que saben a qué prestarle atención: fue a ver de qué se trataba aquello de Los Comodines. Preguntó por la banda y una vez delante de ellos, preguntó con quién de ellos había intercambiado mensajes. Facundo Richards, que no lo podía creer, levantó la mano.



Jimmy Rip, guitarrista y productor neoyorquino de 68 años, hace poco más de diez años decidió vivir en Argentina (aunque va y viene a Estados Unidos) porque aquí encontró un lugar donde el rocanrol sigue siendo importante para la gente. Viejo amigo de Mick Jagger, trabajó con él, tocando y componiendo, para Wandering Spirit (1993), acaso el mejor disco solista de icónico rollingstone.



Acaso tan importante como eso, pero menos marketinero por cierto, es que fue amigo y compañero musical del fallecido Tom Verlaine, guitarrista y líder de la icónica banda Television. Rip fue sesionista de Television hasta su incorporación definitiva a comienzos de los 2000. Rip también produjo discos de Jerry Lee Lewis, Rod Stewart y del propio Tom Verlaine, entre otros.



En Argentina, produjo Expresso Bongo, primer disco solista de Juanse, tocó junto a Los Ratones Paranoicos, La 25, Guasones, Airbag, Ciro y Los Persas, entre otros. Tiene su propia banda, el trío Jimmy Rip and The Trip, junto a la baterista Silvana Colagiovanni y la bajista Luli Bass, quien se sumó al reciente regreso de Los Piojos.

Rock entre maniquíes y motoqueros



Formada alrededor de2015, Los Comodines está integrada por músicos de Neuquén capital, Roca y Regina: David Blanco, guitarra; Facundo Richards, guitarra y voz; Lautaro Lozano, guitarra; Juan José Zwenger, batería; y Daniel Puel, bajo. Cinco amigos que entre ensayos, asados y covers que mechaban con alguna composición propia esperaban que alguien los llamara para tocar.



Ese llamado llegó en octubre de 2016: un show en una parrilla ubicada en el ingreso a Las Grutas ante un público singular: un grupo de maniquíes elegantemente vestidos. “Un día nos llaman para un show en Las Grutas, me acuerdo, un feriado de octubre. Armamos un repertorio a las apuradas y fuimos a tocar y a la gente le gustó. Ahí como que dijimos, bueno, esto va en serio y empezamos a trabajar, ensayar, a ponerle onda a la banda. Lo nuestro fue siempre fusionar el rock and roll, la música country, el rockabilly, el folk, hacer una mezcla de eso con el rock canción con un sonido de los años ‘50”, cuenta Facundo Richards.

“En la Fiesta de la Manzana vamos a hacer show potente, con coros, teclados, van a haber vientos, no vamos a ir solamente los cinco, vamos a ir con toda una banda completa”. Facundo Richards, guitarrista y voz de Los Comodines



De viaje rumbo a Caviahue, donde ayer tocaron en la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal Neuquina junto a Kapanga, el guitarrista se estacionó en el ingreso a Allen para habla con Diario RÍO NEGRO sobre aquel desopilante debut y el trabajo junto a Jimmy Rip y Álvaro Villagra en la producción del tercer disco que grabaron en enero pasado en el estudio Del Abasto Monsterland, de la ciudad de Buenos Aires. El próximo sábado se presentarán en el escenario principal de la Fiesta Nacional de la Manzana, en una noche que tendrá a Nicki Nicole y Luck Ra como figuras principales.

Los Comodines fusiona el rock and roll, la música country, el rockabilly, el folk, el rock canción, con un sonido propio de los años 50.



“Cuando llegamos a Las Grutas”, recuerda Richards, nos atiende un flaco que era el asistente del lugar. Yo iba con lentes negros, había sol, eran las 3 de la tarde y cuando entro, no me saco los lentes, saludo, ‘hola, ¿cómo va,‘ digo a la gente que estaba ahí, pero no me saluda nadie, me saco los lentes y eran todos muñecos, maniquíes vestidos (risas). Le pregunto al flaco ‘che, ¿y esto? ¿por qué los tienen acá?’ Y me explica que el lugar era tan malo que no iba nadie, entonces la dueña ponía maniquíes con ropa cosa que la gente que pasa de afuera piensa que hay gente (risas)”.

Álvaro Villagra, ingeniero de sonido y dueño de casa, y Jimmy Rip, productor del disco.



Los maniquíes fueron testigos de los primeros temas hasta que una multitud de motoqueros reunidos ocasionalmente a lado de la parrilla escuchó la música de la banda y no dudó en copar el lugar. “De ahí fue que se empezó como la correr la bola en los encuentros de motoqueros, nos empezaron a llamar de esos encuentros, después la gente de Chile ya nos conocía, y cuando nos quisimos acordar teníamos como diez fechas en dos o tres meses. Ahí fue que empezamos a salir a tocar y a ver que la banda podía funcionar a otro nivel”.



Desde aquel show bizarro en Las Grutas hasta el encuentro con Jimmy Rip, Los Comodines grabaron dos discos, Bajo la manga (2016) y Noctámbulo (2019) y sumaron mucho escenario, entre fiestas populares, conciertos y viajes a Buenos Aires.

Encuentro con Jimmy Rip

P: ¿Cómo llegan a Jimmy Rip?

R: Nosotros hacía como cinco años que no íbamos a tocar a Buenos Aires. Veníamos muy bien hasta que en 2020 vino la pandemia y dejamos de tocar . Volvimos hace un año y metimos una fecha para agosto. “Yo sabía que Jimmy estaba en Buenos Aires, yendo y viniendo a trabajar a veces con Ratones Paranoicos, con Guasones, en algunas presentaciones para los Luna Park, y hacían unas producciones de disco. Le dejé un mensaje, un flyer, pero nunca se me pasó por la cabeza que el tipo fuera a ir. Resultó que quince minutos antes de salir a tocar viene al camarín un viejo alto con sombrero. Era Jimmy. Nos viene a saludar y dice ¿con quién hablé? Que no sé qué. Y ahí estuvimos hablando un rato largo, le mostré algunas canciones. El quería ver cómo tocaba la guitarra, porque yo le dije que me gustaba mucho la música country. Es como, no sé, un tejano quiera venir a tocar folclore acá, nosotros tocar country para allá es muy complicado, lo tenés que hacer con mucho respeto. Imaginate la presión, hacía muchísimos años que yo no me sentía con tanta presión antes de subir a un escenario, ¿viste? Porque uno va creciendo, después va superando límites y como que si, ya no te pones nervioso… a no ser que aparezca Jimmy Rip (risas) Y dije, bueno, ya está, vamos a hacer lo que mejor nos sale, y salimos. Dimos un show de puta madre, la banda sonó muy bien, lo llenamos al lugar. Al final viene, me felicita, nos felicita a todos, y yo le comento que estábamos con ganas de producir un tercer disco, que estábamos buscando un productor y que todavía no sabíamos quién. Ah í es cuando me dice que él iba a estar en Argentina y hasta el 22 de febrero, que se volvía a Estados Unidos y que no tenía idea cuándo iba a volver. Nos dijo que le había gustado la banda y que a él le interesaría ser ese productor. ¡Imaginate! Yo digo este mañana se olvida (risas) No, me dice, tomá, anotá mi número. Quedó ahí, pero en noviembre desde Los Ángeles me escribe para poner fecha, para ver cuándo viajábamos a grabar y ahí caí que todo el tiempo había estado hablando. En enero grabamos en Buenos Aires con él, así que fue todo muy loco.

P: ¿Dónde grabaron?

R: Grabamos en el estudio Abasto Mosterland, de Álvaro Villagra, que fue el ingeniero de sonido. Ahí grabaron Charly García, Pappo, Spinetta. Ahí está la guitarra que usó Luis Alberto para grabar Muchacha. Tiene una energía muy especial ese lugar, y trabajando con Jimmy, productor, con Álvaro Villagra como ingeniero de sonido… se armó un ambiente hermoso, fue todo muy lindo.

P: ¿Cómo llegaron a ese estudio?

R: Teníamos ganas de grabar en un buen estudio, en realidad. Queríamos grabar ahí, en Abasto, o en Panda, en uno de los dos, el que tuviera fecha disponible. Álvaro Villagra ya había masterizado nuestro segundo disco, Noctámbulo, que grabamos en 2019, en Noctámbulo, cuando estuvimos en Buenos Aires. Ya habíamos trabajado con él a distancia, él se encargó de la masterización del disco, y quedó pendiente con él hace rato de grabar en el estudio de él todo un disco y que él mezcle las cosas y justo dio casualidad que se sumó Jimmy, ellos hace rato que vienen laburando juntos. Entonces, fue como que se alinearon todos los planetas.

P: ¿Cuándo y cuánto tiempo les llevó de grabar el disco?

R: Grabamos durante los primeros días de enero, una semana aproximadamente. Ya grabamos todo, ahora empieza el proceso de mezcla y mastering que tenemos que viajar de vuelta a terminar ese proceso final. Toda la parte instrumental ya se grabó.

P: ¿Qué les dio Jimmy Rip como productor?

R: Te cambia mucho la cabeza, es como que si no sé, una hora de él, son como 10 años de estudio (risas) tiene mucha data, es un tipo que tiene muchísima data, entonces como que todo el tiempo estás aprendiendo, porque con esos tipos vos los ves, los dedos, cómo los ponen en la guitarra, la manera de tocar, el feeling que tiene, los ritmos musicales, los graves agudos, es como que se va aprendiendo todo y él te está haciendo como un resumen. El trabajó, no solamente con Mick Jagger, trabajó con George John, el rey de la música country, Jerry Lewis, estuvo con Ringo Starr, Bruce Springsteen, trabajó con Rod Stewart, que son todos diferentes estilos, tiene muchos años en los estudios. Creo que le dio un cambio muy profesional a la banda porque la idea es que cada disco suene diferente, más allá de que la banda tenga la esencia de tratar de sacar un sonido diferente, yo creo que va por ahí y yo creo que Jimmy lo pudo conseguir y tiene mucha facilidad y tiene buen gusto, entonces quieras o no, eso te ahorra un montón de tiempo.

P: ¿Cómo se va a llamar el disco?

R: Todavía no tiene nombre, tenemos tiempo hasta los primeros días de marzo que salga el primer corte de difusión, así que ahí vamos a ver cómo se va a llama.

Tampoco sabemos si lo vamos a tirar como álbum entero de una o lo vamos a empezar a tirar como sencillos, viste que ahora se están sacando de singles a uno por mes, no sabemos si vamos a agarrar desde primero de marzo hasta primero de diciembre sacar uno por mes, estamos viendo ahí o sacar dos por mes o dejar cinco y cinco o dejar cinco y tres, eso lo vamos a ver de acuerdo con la gente de marketing y prensa.

P: ¿Cómo va a ser lo de la Fiesta de la Manzana, el próximo sábado?

R: Va a ser un show medio corto por el tiempo que dan, pero vamos a tratar de hacer un repertorio variado, vamos a estar presentando algunos temas que grabamos, vamos a hacer algún clásico de Noctámbulo y seguro vamos a reversionar algún cover. Quiero que sea un show bastante explosivo, que tenga bastante dinámica para aprovechar el tiempo, va a ser bastante potente y va a ir toda una banda completa, con coros, teclados, van a haber vientos, no vamos a ir solamente los cinco, vamos a ir con toda una banda completa así que va a estar bastante entretenido.

Los Comodines se presentarán el próximo sábado en el escenario principal de la Fiesta Nacional de la Manzana, antes de Nicki Nicole y Luck Ra.