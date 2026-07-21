Denunció que un falso Kevin Costner la engañó durante meses y la estafó con más de $3 millones

Una mujer denunció en la ciudad de General Madariaga que fue estafada por un falso Kevin Costner, a quien le transfirió más de $3 millones durante la supuesta relación sentimental que duró varios meses en redes sociales.

Estafa: creía hablar con Kevin Costner y perdió más de $3 millones

El fiscal Walter Mércuri tomó intervención en una causa de gran revuelo luego de que una mujer expusiera ante la Justicia que cayó en una estafa virtual tras mantener una relación con un perfil de la red social TikTok que suplantaba la identidad del reconocido actor Kevin Costner.

En la denuncia, la víctima señaló que todo inició en 2025 y continuó hasta mediados de este año, cuando detectó diversas irregularidades, aunque ya era tarde.

En su relato, según el medio Mi 8, el usuario empezó a mandarle mensajes por TikTok, para después continuar las conversaciones por la aplicación Zangi, de mensajería y videollamadas.

La estafa se concretó en dos oportunidades. En la causa se informó que la damnificada hizo dos transferencias a una cuenta bancaria por un total de $3.621.712,35 con el objetivo de obtener un carnet de “socio fanático” del actor estadounidense.

En una oportunidad, el falso Costner intentó que la mujer vendiera su casa bajo la promesa de que compraría una nueva en San Marta, California.

Todo cambió cuando la víctima leyó diversos comentarios en la red social en la que se advertía que dicho usuario era falso. Para comprobar su sospecha, verificó los datos del banco al que le transfirió, lo que le permitió detectar que tenía sede en Capital Federal.

No es la primera vez que ocurre una estafa de esta índole con usuarios falsos que utilizan imágenes de famosos. En 2024, dos mujeres de España fueron engañadas mediante una sofisticada maniobra que les hizo creer que mantenían una relación sentimental con Brad Pitt.

En 2023 también se supo de otra denuncia, esta vez una mujer inglesa, quien expuso haber sido engañada por un perfil falso en Instagram en el que también se utilizó la imagen de Costner.

NA