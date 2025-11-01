Los estrenos destacados de Disney+ y ESPN en noviembre

Disney+ y ESPN presentan una agenda cargada de estrenos, historias potentes y grandes competencias deportivas para disfrutar durante todo noviembre. Desde ficciones protagonizadas por figuras internacionales hasta documentales y finales de alto nivel, estos son los títulos imperdibles del mes.

Todo Vale – Martes 4 de noviembre

Un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio dominado por hombres para abrir su propio bufete. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan casos de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes, tanto dentro como fuera del tribunal.

En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan el juego… lo transforman.

Protagonizada por: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, con Sarah Paulson y Glenn Close.

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos – Miércoles 5 de noviembre

Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm viajan por el cosmos para descubrir los lazos familiares que los hacen verdaderamente fantásticos. En un mundo retrofuturista lleno de humor, corazón y coraje, esta versión celebra el poder de la unión.

Elenco: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

La peor vuelta al mundo – Viernes 7 de noviembre

El creador Juanpa Zurita intenta dar la vuelta al mundo en un pequeño avión monomotor, acompañado por el piloto récord Matt Guthmiller. Ocho invitados famosos, cuatro continentes y un desafío que promete terminar en desastre.

Una aventura documental tan absurda como divertida.

Una Navidad muy Jonas Brothers – Viernes 14 de noviembre

Kevin, Joe y Nick Jonas deben llegar a Nueva York desde Londres para pasar Navidad con sus familias, pero una serie de obstáculos amenaza con arruinar sus planes.

Con humor, música y espíritu navideño, el film reúne a un elenco estelar con Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Kenny G, Jesse Tyler Ferguson y Randall Park, entre otros.

La mano que mece la cuna – Miércoles 19 de noviembre

Una inquietante reinterpretación del clásico del cine. La directora Michelle Garza Cervera presenta un thriller psicológico protagonizado por Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe.

La historia sigue a Caitlin Morales, una madre de clase alta que contrata a una niñera aparentemente perfecta… hasta descubrir que no es quien dice ser.

The Beatles Anthology – Miércoles 26 de noviembre

Una serie documental de ocho episodios que recorre la historia completa de The Beatles, desde sus inicios en Liverpool hasta su separación.

Incluye material inédito de la reunión de Paul, George y Ringo en los años 90, donde reflexionan sobre la vida que compartieron como banda.

Una joya para fanáticos de la música y la historia cultural del siglo XX.

Hija del fuego: La venganza de la bastarda – Estreno en noviembre

Ambientada en la Patagonia, esta serie sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que llega a casarse con un empresario poderoso. Nadie imagina que su verdadera intención es vengar una historia sangrienta.

Con un elenco que incluye a Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Eleonora Wexler, Carlos Belloso y Pedro Fontaine, promete suspenso, crimen y paisajes impactantes.

ESPN en Disney+: finales, clásicos y acción internacional

Noviembre será un mes cargado de definiciones deportivas: