Luciana Palacios y Valentina Cooke, o la encantadora sociedad de dos voces al servicio del rock

La química instantánea y sin esfuerzo de las partes, la certeza de que los caminos inexorablemente algún día se iban a cruzar y la necesidad de crear un proyecto musical basado en gustos, gestos y mixturas. Con todo este bagaje detrás, el encuentro entre Luciana Palacios y Valentina Cooke fue más bien una cuestión lógica y natural.

Lo que salió de esa unión fue un dúo acústico, íntimo, ecléctico y lleno de matices. Esta es la propuesta que traerán Palacios & Cooke a Neuquén para el 16 y 17 de octubre en Coyote Bar y el 19 a General Roca en HP Bar.

kI

Luciana sabe lo que es jugar en las grandes ligas y prestar su voz a las multitudes ya que es vocalista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Valentina por su lado es la cantante y guitarrista de Escopia, un power trío de chicas superpoderosas del que también forman parte Salo Bass en bajo y Rocío Luna en batería. Además Cooke está en pareja con Gaspar Benegas, uno de los guitaristas de LFAA, así que la cosa cerraba por todos lados.

La sociedad tiene pocos meses de gestación pero ellas insisten en que el vínculo pareciera ser de toda la vida. “Yo la había invitado a cantar un tema junto a mi banda y ya ahí nos dimos cuenta que éramos muy parecidas. Tenemos la misma picardía para reírnos de las mismas cosas, la misma química y la verdad es que cuando la escuché cantar en la sala, me impactó de otra manera diferente a cuando la había escuchado siendo público viendo a los Fundamentalistas”, le cuenta Cooke a Diario Río Negro.

El primer contacto ya estaba hecho y sólo faltaba llevar las intenciones a un plano real. Fue así que Valentina le propuso a Luciana hacer un dúo acustico de canciones que le eran afines a ambas. “Tenemos un gusto musical muy parecido y la idea fue meter en un acústico todo ese abanico de todas estas influencias variadas que las dos tenemos. Así que le tiré un mensaje a Lu a ver si se copaba”.

La respuesta fue mucho más que un sí rotundo. “No se animaba a proponerlo por mis compromisos con Escorpia. Eso me dijo Lu, así que decidimos armar el dúo y salir a divertirnos”.

Tiene la palabra Luciana, la otra mitad de esta criatura musical. “Se dio todo de manera muy natural y se ve que ambas estábamos deseosas de que esto ocurriera, pero nunca lo encarábamos. Hay mucha admiración, a mi me gusta mucho como canta Valentina, además de es una compositora increíble y es una topadora. Ella va, va… Es increíble. Juntarnos las dos para hacer algo venía dando vueltas en mi cabeza hace rato, pero por una cosa u otra no se daba”.

La conjunción final de este dúo terminó de darse en febrero de este año y la idea fue salir a rodar lo más que se pueda, siendo mayo el mes de la primera función. Empezaron a armar una selección de acuerdo al gusto similar de ambas y “la aceptación del público fue total”, asegura Valentina. El repertorio abarca temas de Audioslave, Radiohead, Lauryn Hill, Lenny Kravitz, The Beatles, Divididos y también algunas canciones propias. “Obviamente también tenemos nuestro set en el show de canciones del Indio y los Redondos, claro. Todo este repertorio nos queda cómodo y la gente lo está recibiendo muy bien”.

Una noche durante un show de Escorpia, Valentina invitó a subir a Luciana al escenario para hacer “Sábado” de Divididos. Fue allí donde se sentó la piedra fundacional de este combo. “Hicimos ese tema, también uno de Lenny Kravitz (I Belong To You) y ahi fue donde dijimos ‘si, definitivamente tenemos que hacer algo’”, cuenta Luciana sobre la gestación del dúo.



Hace más de 20 años que trabaja poniendo su voz, siendo sesionista de Soledad, Nahuel Penissi y Dante Spinetta, entre otros. Sin embargo el baño de masividad le llegó con los Fundamentalistas, la banda del Indio Solari.

¿Cómo se llega a armar un show acústico, intimista, tras hacerlo con una banda que es una aplanadora?

“Creo que ahí está el encanto, y también el desafío”, afirma Luciana. “No tener ese sostén de una banda tan grande, que se suena todo y es maravillosa, única e irrepetible, es una apuesta fuerte. Estamos nosotras dos solas, con una guitarra, desnudando el alma y eso también tiene su magia. Las voces están en primera línea y eso se disfruta un montón. Igual te digo que estos shows más chicos son más intimidantes porque la gente está ahí, preguntándose ‘a ver que van a hacer estas dos’. Lo otro es más masivo, es otro calor…Hermoso también, pero esto es diferente y muy interesante”.

Para Valentina el salto de Escorpia a esta propuesta acústica, también tuvo su reto. “No es fácil pasar de un estado a otro, pero intentamos ponerle nuestra cadencia a cada tema elegido. Por ejemplo en ‘Mientras tanto el sol se muere’ (Porco Rex, Indio Solari) tratamos de versionarlo con una onda más habanera, intentando de que se adapte más a la propuesta del dúo. Igual, hay canciones que no las tenés que versionar porque tienen una esencia que es intocable”.

Por el momento la propuesta es acústica, pero sabiendo de dónde vienen, ¿hay en un futuro un formato más eléctrico para el dúo? Las chicas tienen la palabra.



Cooke. “Creo que cada una de nosotras ya tiene bien cubierta esa cuota power. Lu con los Fundamentalistas y yo con Escorpia. Creo que formar una banda más, no es lo queremos por ahora. Ademas tener una banda es coordinar los horarios y obligaciones de todos los integrantes para que la cosa fluya. Por ahora la idea es mantener este dúo, donde la pasamos muy bien. Lo que sí pensamos es en componer canciones juntas para poder nutrir nuestro repertorio”.

Palacios. “La verdad es que por ahora no lo pensamos, estamos copadas con este formato aunque podría sumarme yo con una guitarra. Eso sería cuando esté un poco más armada para presentarnos con dos violas. Por ahora eso, después veremos que nos depara el destino”.

El aura íntimo que da el acústico no se asemeja en nada a esa súper banda que son los Fundamentalistas. Luciana es una de las vocalistas junto a Deborah Dixon, llegando al grupo en el 2008 y compartiendo escenario con el Indio Solari. “Tuve una entrevista con el manager, le dejé un demo que tenía con algunas canciones y a la semana me llamaron. Me agarró un cagazo, imaginate. Tener que cantar con el Indio ante multitudes…

¿Cómo es el Indio? La verdad es que me siento una privilegiada, haber podido cantar con él no me lo quita nadie. Él es un encanto, un tipo muy profesional, muy inteligente y también exigente. Es un capo total”.

La alquimia hizo lo suyo y la fórmula para octubre en la región es Palacios & Cooke. El dúo propone, hay buen repertorio y dos voces llenas de soul y rock que merecen ser escuchadas.