Cómo verificar tu inscripción en el Portal Empleo tras la baja de Volver al Trabajo en septiembre 2026

En el marco de la transición hacia políticas activas de inserción laboral formal, el Ministerio de Capital Humano ratificó las razones por las cuales se discontinuaron las transferencias monetarias directas del programa Volver al Trabajo.

Tras la finalización de los desembolsos ordinarios de Volver al Trabajo correspondientes al período legal original y la ratificación del esquema en sede administrativa, la cartera laboral enfatizó que la asistencia económica concluyó formalmente tras completarse el plazo estipulado en la normativa de creación de la prestación.

Con miras a septiembre 2026, la estrategia estatal se concentra en derivar a los antiguos beneficiarios hacia el Portal Empleo y el ecosistema formativo oficial para potenciar la empleabilidad a través de capacitaciones y programas de entrenamiento laboral.

Por qué cesaron los cobros del programa Volver al Trabajo del Ministerio de Capital Humano

La interrupción definitiva en la liquidación de haberes del programa Volver al Trabajo responde al cumplimiento de los plazos temporales, fijados por el Ministerio de Capital Humano al momento de disolver el antiguo Potenciar Trabajo.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la iniciativa fue diseñada como un puente transitorio hacia la inserción laboral y no como un subsidio permanente, habiendo completado su ciclo operativo durante el primer cuatrimestre del año.

Asimismo, la falta de calendarios de pago para los meses subsiguientes quedó convalidada en el terreno judicial tras la revocación de la medida cautelar que exigía la continuidad de los giros mensuales.

De esta forma, las cuentas bancarias asociadas al beneficio ya no reciben acreditaciones automáticas, consolidando el cierre de las transferencias directas de ingresos para esta rama social.

Qué opciones ofrece el Portal Empleo y Formando Capital Humano, tras la baja de Volver al Trabajo

Para los ciudadanos que formaban parte del padrón de Volver al Trabajo, el Ministerio de Capital Humano dispuso la reconversión de los perfiles mediante herramientas gratuitas de capacitación y vinculación directa con el sector privado.

A través del Portal Empleo ( portalempleo.gob.ar ) y la plataforma Formando Capital Humano, los interesados pueden acceder a los siguientes servicios oficiales:

Postulación a ofertas laborales : carga y actualización del currículum digital para participar en búsquedas de empleo formal registradas por empresas de todo el país.

: carga y actualización del currículum digital para participar en búsquedas de empleo formal registradas por empresas de todo el país. Cursos de formación profesional : acceso a trayectos formativos técnicos, oficios y competencias digitales acreditadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social .

: acceso a trayectos formativos técnicos, oficios y competencias digitales acreditadas por la . Entrenamiento para el trabajo : participación en programas de prácticas formativas rentadas en ambientes reales de trabajo para sumar experiencia laboral comprobable.

: participación en programas de prácticas formativas rentadas en ambientes reales de trabajo para sumar experiencia laboral comprobable. Inserción laboral asistida: beneficios e incentivos de contratación para empleadores que incorporen trabajadores provenientes de los programas de la seguridad social.

Volver al Trabajo: cómo verificar el estado de cuenta y cursos disponibles en el Portal Empleo

Para gestionar estas alternativas formativas, los extitulares del programa Volver al Trabajo deben validar su identidad digital y mantener sus antecedentes personales al día dentro de las plataformas del Estado.

El procedimiento de autogestión se realiza en tres pasos: