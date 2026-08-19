Martínez Quarta de 4 y Thiago Almada suplente, las sorpresas de Coudet para la Sudamericana

River visita esta noche a Independiente Santa Fe de Colombia en Bogotá por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana con algunas sorpresas en el once inicial.

Sin sus laterales titulares (Montiel y Acuña) ausentes por lesión y tampoco los primeros suplentes (González y Ortega) que quedaron afuera de la lista, el Chacho Coudet deberá improvisar en esos puestos.

Saldrá con Lucas Martínez Quarta de lateral derecho en un puesto que ya conoce pero hace tiempo no ocupa. Por izquierda estará Facundo González, que ya tuvo partidos en esa posición aunque es naturalmente defensor central.

Otra de las sorpresas respecto a lo que se esperaba en la previa es que Thiago Almada será suplente. El jugador de la Selección Argentina debutó a pocos días de haber llegado ante Argentinos Juniors y no quieren exigirlo de más.

En su lugar, entraría Tomás Galván uno de los futbolistas que más jugó en el ciclo de Coudet. El resto serían los mismos que vienen de ganarle al Bicho en el Monumental.

De esta manera, River formaría con: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.