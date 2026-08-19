“Carta Neuquina”: restaurantes tendrán un 50% de descuento en la licencia comercial por ofrecer productos regionales

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador, Rolando Figueroa, presentaron este miércoles “Carta Neuquina”, un proyecto de ordenanza que buscará impulsar productos regionales en el sector gastronómico.

La iniciativa propone reducir en un 50% la licencia comercial para los restaurantes que incorporen exclusivamente vinos y aceites de oliva producidos en la provincia.

«Los vinos y aceites de Neuquén son los mejores del país»

«Nuestra provincia tiene condiciones óptimas para el desarrollo vitivinícola y olivícola. Y eso le da valor a nuestros vinos y a nuestros aceites, pero también aporta al desarrollo y a la diversificación económica de nuestra provincia«, aseguró María Pasqualini, Jefa de Gabinete.

Detalló que la ordenanza establece una reducción del 50% en la licencia comercial para los restaurantes que «en sus cartas tengan el 100% de vinos de bodegas radicadas en nuestra provincia, y que los aceites de oliva que estén en las mesas sean también de Neuquén«.

Octavio Ramírez, representante de Asociación Hotelera Gastronómica del Neuquén, aseguró que el aceite de oliva «es una materia excelente la que hay en Neuquén, que no está difundida como tenía que haber estado y yo creo que ahora va a tomar relevancia«.

Foto: Emiliano Ortiz

Por su parte, Gaido sostuvo «con el gobernador hemos tomado la decisión de invertir en el sector productivo, la generación de una matriz productiva. Estamos orgullosos del gas y del petróleo, pero también de nuestros productores y quienes hacen grande la provincia y la ciudad con estos productos de excelente calidad».

Explicó que los restaurantes podrán solicitar el beneficio a través de la página oficial de la municipalidad o de la Secretaría de Comercio. Para acceder al descuento, deberán cumplir con el requisito de ofrecer exclusivamente vinos y aceites de oliva de origen neuquino.

En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, la concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Victoria Fernández, confirmó que el proyecto de ordenanza ingresará la próxima semana al Concejo Deliberante.

A su turno, el gobernador expresó que la medida «es muy inteligente, con lo cual en el nuevo pacto de gobernanza también vamos a incentivar a que otros municipios hagan exactamente lo mismo, sobre todo en el desarrollo turístico que estamos logrando«.