El vestido que no pasa de moda: 25 años después, el look de Carrie Bradshaw vuelve de la mano de Alexandra Leclerc

Hay vestidos que se usan una temporada y después quedan en el olvido. Después está el «vestido periódico» de Dior: una pieza que creó John Galliano hace más de 25 años y que parece tener el poder de viajar en el tiempo.

En los 2000, el diseñador de la maison francesa lo creó como parte de su colección otoño-invierno. Pero fue Carrie Bradshaw quien terminó de convertirlo en leyenda. En Sex and the City, Sarah Jessica Parker apareció con el vestido de estampado de diarios en una de las escenas más recordadas de la serie y, desde entonces, la prenda quedó ligada para siempre a la imagen de la protagonista.

El vestido se volvió tan icónico que incluso fue recreado para la pantalla en distintas oportunidades. Pero en 2025, Jenna Ortega recuperó el diseño original para la premiere de Hurry Up Tomorrow en Nueva York. Lo llevó prácticamente tal como salió de archivo, aunque con su propio estilo: sandalias doradas, joyería mínima, pelo oscuro y ese aire gótico que ya es parte de su sello.

Ahora, en septiembre de 2026, volvió a aparecer. Esta vez fue Alexandra Leclerc quien lo llevó en el Gran Premio de España. Embarazada, con anteojos de sol, stilettos negros, un bolso Lady Dior y su pequeño perro, transformó una pieza que nació en otra era de la moda en un look completamente contemporáneo.

Con piezas como estas pasa algo curioso: con el correr del tiempo, algunas prendas dejan de pertenecer a su diseñador para pasar a pertenecer a la cultura popular. El vestido de Galliano ya no es solamente un Dior de la colección otoño-invierno 2000/2001. Es “el vestido de Carrie”. Y cada vez que alguien vuelve a usarlo, no lleva únicamente una pieza vintage: también lleva el recuerdo de una serie, de una época y de una manera de entender la moda.

Así, se transforma en la mejor definición de un verdadero ícono de moda: una prenda que puede cambiar de dueña, de época y de contexto, pero que sigue siendo reconocible a primera vista.