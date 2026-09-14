Proyecto Cerro Negro: Santa Cruz ejecutó una orden policial para continuar con su inspección y no descarta una clausura

Se prevé una inminente reunión entre representantes de la Provincia y de la compañía. Foto: gentileza.

Cerro Negro, uno de los principales yacimientos de oro de Santa Cruz, quedó en el centro de una disputa luego de que el Gobierno provincial detectara una serie de irregularidades en el proyecto, cuya situación escaló cuando necesitó recurrir a la Justicia para continuar con la inspección luego de que los accesos fueran cerrados con candados.

El operativo comenzó el 9 de septiembre y se extendió entre 72 y 96 horas. Los equipos provinciales recorrieron sectores considerados críticos del yacimiento operado por la firma Newmont, y dispusieron seis ceses de tareas ante situaciones consideradas de gravedad.

«Hemos dictado seis ceses de tareas por medidas gravísimas contra la seguridad de los trabajadores y hemos labrado un sinfín de infracciones», sostuvo entonces el secretario de Estado de Trabajo provincial, Javier Aravena.

Entre las observaciones mencionadas figuran vehículos sin habilitación, deficiencias vinculadas con el transporte de combustible y sustancias peligrosas, problemas en equipos de medición de gases y un presunto derrame de cianuro.

Las autoridades provinciales durante el operativo de control. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

La administración provincial señaló que no descarta avanzar con una clausura total de la operación, aunque por el momento no existe una decisión en ese sentido. «Es una evaluación que podría llegar a hacerse en la medida que avancemos en las inspecciones», indicó Aravena.

Uno de los puntos que elevó la tensión fueron las dificultades para el ingreso al complejo minero. Según la Provincia, los inspectores encontraron los accesos cerrados con candados, por lo que solicitó la intervención policial y posteriormente obtuvo una orden judicial que permitió ingresar al predio y continuar con el procedimiento.

Las medidas adoptadas hasta el momento son específicas y están vinculadas con sectores en los que se detectaron riesgos. Si bien la inspección concluyó el 12 de septiembre, los controles continúan para verificar que la empresa minera haya implementado las correcciones exigidas en materia de seguridad, higiene y documentación.

El antecedente señalado por Santa Cruz

Sebastián Santillán, coordinador de las Delegaciones de Trabajo Zona Norte de Santa Cruz, respondió a las preocupaciones planteadas por la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) respecto del impacto que las medidas sobre Cerro Negro podrían tener sobre empresas contratistas y trabajadores vinculados con la operación.

El funcionario aseguró que la Provincia busca promover la inversión, la producción y el empleo local, pero sostuvo que esos objetivos deben convivir con el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad.

En este marco, recordó un sensible antecedente en Cerro Negro. En abril de 2024, dos trabajadores perdieron la vida en el yacimiento, un episodio que ahora volvió a ser mencionado por las autoridades provinciales para justificar la necesidad de profundizar los controles.

«Acá ya hubo trabajadores que fueron a cumplir su jornada y no regresaron a sus casas. Por eso no podemos banalizar un control ni presentar una inspección como si fuera una persecución. El Estado tiene la obligación de controlar y la empresa tiene la obligación de cumplir», remarcó.

Respaldo de los gremios

Las inspecciones también recibieron el respaldo de organizaciones sindicales vinculadas con la actividad minera. AOMA Santa Cruz manifestó su estado de alerta frente a las observaciones realizadas por la autoridad laboral y respaldó las actuaciones de los organismos provinciales

Por su parte, ASIMRA expresó su preocupación por las irregularidades señaladas y acompañó los controles. En ese sentido, destacó que alrededor de 1.200 personas trabajan en el yacimiento y remarcaron la necesidad de adoptar las medidas que permitan garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores.

Inminente reunión entre ambas partes

Newmont aún no realizó una respuesta pública respecto a lo sucedido. Por el momento, la empresa solo mantuvo comunicaciones internas con sus trabajadores, donde informó que los ceses afectaron el normal funcionamiento de sus actividades, aunque aseguró que continuará colaborando con las autoridades.

Para este lunes se prevé una reunión entre representantes de la Provincia y de la compañía, con el objetivo de intentar destrabar el conflicto y definir las condiciones para volver a normalizar de las actividades dentro del yacimiento minero.