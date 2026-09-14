Bono ANSES octubre 2026: qué pasará con los $70.000 y cómo impacta en las jubilaciones.-

En el marco de la fórmula de movilidad mensual indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara las liquidaciones de octubre 2026 con un incremento técnico del 1,66% en los haberes previsionales.

En paralelo al reajuste ordinario de ANSES, determinado por la medición de dos decimales de la inflación de agosto relevada por INDEC, el Poder Ejecutivo ratificó que continuará la entrega del bono previsional extraordinario de hasta $70.000.

La continuidad del plus económico, que permanece congelado en ese importe nominal desde marzo 2024, volverá a actuar como sostén para los haberes de la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), elevando el ingreso garantizado por encima de los $505.000 brutos.

ANSES: qué pasa con el bono de $70.000 en octubre 2026 y cómo se liquidará para jubilados

La asistencia financiera del bono de ANSES mantendrá las pautas operativas, implementadas durante los meses previos:

Carácter no remunerativo : el adicional de $70.000 se acredita de forma automática, junto con el cobro mensual sin sufrir ningún tipo de retención ni descuento de obra social.

: el adicional de $70.000 se acredita de forma automática, junto con el cobro mensual sin sufrir ningún tipo de retención ni descuento de obra social. Percepción al 100% : está destinado a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo previsional . Con el reajuste del 1,66% , el básico pasa de $428.633,20 a $435.748,51, por lo que al sumarse el bono completo el ingreso consolidado totaliza $505.748,51 brutos .

: está destinado a los que perciban el . Con el , el pasa de $428.633,20 a $435.748,51, por lo que al sumarse el el ingreso consolidado totaliza . Liquidación proporcional : quienes cobren por encima del básico, pero por debajo del techo fijado, perciben una suma complementaria decreciente hasta completar los $505.748,51. Quienes exceden esa cifra quedan excluidos del beneficio.

: quienes cobren por encima del básico, pero por debajo del techo fijado, perciben una suma complementaria decreciente hasta completar los $505.748,51. Quienes exceden esa cifra quedan excluidos del beneficio. Jubilación máxima: la escala superior del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sube a $2.932.174,86 mensuales, y no tiene acceso al cobro de partidas extraordinarias.

ANSES: alcance del bono en la PUAM y Pensiones No Contributivas en octubre 2026

Al calcularse de manera directa sobre la variación del haber mínimo del SIPA, el esquema de ANSES extiende el plus de $70.000 a las prestaciones de base asistencial:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : al representar el 80% de la mínima, el importe mensual básico se sitúa en $348.598,80, alcanzando un desembolso final de $418.598,80 con la suma no remunerativa.

: al representar el 80% de la mínima, el importe mensual básico se sitúa en $348.598,80, alcanzando un desembolso final de $418.598,80 con la suma no remunerativa. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : equivalen al 70% del haber mínimo legal, por lo que el monto ordinario asciende a $305.023,95 y totaliza $375.023,95 al adicionarse el bono íntegro.

: equivalen al 70% del haber mínimo legal, por lo que el monto ordinario asciende a $305.023,95 y totaliza $375.023,95 al adicionarse el bono íntegro. PNC para Madres de 7 hijos: al equipararse al 100% del piso previsional, el valor mensual básico alcanza $435.748,51, completando una percepción bruta de $505.748,51 con los $70.000 adicionales.

Octubre 2026: el impacto del bono en el poder adquisitivo y consulta de haberes en Mi ANSES

El mantenimiento de la cifra de $70.000, sin modificaciones desde hace más de dos años y medio, continúa marcando una divergencia entre el incremento nominal y el bolsillo real de los beneficiarios:

Efecto de dilución : aunque el haber básico registra una suba del 1,66%, la suma total percibida por quienes cobran la mínima tiene un avance efectivo mensual inferior, al representar el bono una proporción fija que pierde peso relativo frente al avance inflacionario acumulado.

: aunque el haber básico registra una suba del 1,66%, la suma total percibida por quienes cobran la mínima tiene un avance efectivo mensual inferior, al representar el bono una proporción fija que pierde peso relativo frente al avance inflacionario acumulado. Cobro por calendario habitual: el organismo previsional transferirá los fondos de manera bancarizada, en la misma fecha fijada por el cronograma según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).