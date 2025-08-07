Más eléctricos que ayer: Koino Yokan vuelve a Neuquén y Bariloche

Koino Yokan vuelve al Alto Valle. Hace poquito más de un año dimos con ellos en pleno viaje de Buenos Aires Rosario. En la ruta, mientras pedía mate, Toto Otero, uno de los integrantes del dúo que conforma con Jere Oro, hablaba con Diario RÍO NEGRO. Ahora, Toto está en su casa atento a las vicisitudes de su pequeño hijo y de terminar una canción que recuperó de casualidad, muy de casualidad.



Esta nueva gira de Koino Yokan en modo dúo set empezó este jueves en San Martín de los Andes, sigue este viernes en Bariloche y mañana sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén. Las entradas, en venta por tuentada.com y en Flipper (Av. Argentina 179).



“Estaba terminando de hacer un tema de hace muchos años. A veces hay canciones que llegan como con solo un pedazo de sí misma, ¿viste? Llegan con una melodía que por ahí te gusta mucho, te conmueve, pero que no puede estar a la altura después cuando querés seguirla”, comienza contando Toto.



“Entonces, la estacionás y decís bueno, ya va a aparecer algo, ya va a aparecer un puente, un estribillo, algo que continúe esto. Y a veces no aparece, no aparece, no aparece. Y bueno, esta era una de esas canciones que por ahí quedan guardadas durante años. Esta creo que es del 2019. Y ayer estábamos con Jere haciendo como una selección de muchos temas que teníamos para mandarle a un productor, porque queremos producir algunos temas, y en esa búsqueda de canciones me acordé… No, ¿cómo fue? Claro, empecé a hacer unos temas de la nada, como queriendo sumarle a esa selección, y me salió una melodía que estaba buenísima, que le hice letra a todo, un estribillo tremendo, y recién a la mañana tomándonos mate la empecé a tocar con la letra y todo. Y dije, bueno, a esto le falta estrofa y claro, cuando quise hacer la estrofa me salió tocar esa vieja estrofa de hace años, que siempre había quedado incompleta, y dije, increíble, esto acaba de…”

Para mí, el esqueleto de la canción popular es una melodía y acordes tocados en la guitarra o en el piano, con cualquier instrumento armónico». Toto Otero, guitarra y voz de Koino Yokan.



Sí, Toto Otero compuso una canción nueva sin saber que la estaba terminando con una parte que él mismo había compuesto hace años. Bienvenidos al mundo de las canciones de Koino Yokan, un mundo donde las canciones importan más que cualquier otra cosa. O donde nada más importa que la canción.



“Hay muchos temas que tienen referencias muy concretas, este es medio Cerati”, dice Toto de la canción que acaba de terminar. “Y bueno, si el productor la elige puede llegar a salir dentro de relativamente poco, pero vamos a pasarle muchos temas, así que no sé cuál va a elegir. “La realidad es que queremos sacar un disco el año que viene y queremos hacerlo con un nivel de dedicación que no tuvieron los discos anteriores, por falta de herramientas, por falta de seriedad en el oficio, no por displicencias, sino por inexperiencia”.

«She says», el single más reciente de Koino Yokan, «es medio como un oasis en un desierto, porque es un tema como más acusticón, más bossanovesco», en palabras de Toto Otero.



Formado en Villa Luro, en octubre de 2018 por Tomás Otero (vocalista y guitarrista) y Jeremías Oro (bajista, guitarrista, tecladista y productor), Koino Yokan se dedicó a versionar buena parte del cancionero más popular del rock argentino. Sobrsaliron particularmente las versiones de “Casi que me pierdo”, de Los Cafres, “Pupilas Lejanas”, de Los Pericos.



En 2020 decidieron enfocarse exclusivamente en crear su propia música y, un año después, publicaron su álbum debut Lo que ayer callé. Uno de los sencillos del mismo, «Lo que hoy quieras», se popularizó gracias a una tendencia viral de TikTok a finales de 2021 y ayudó al grupo a consolidarse como dúo compositor. En 2023, editaron Desandando mis pasos y el año pasado, En Vivo en El Gran Rex.​ Ahora, creen que es el momento de un tercer disco de estudio.



“Sentimos que este es un momento en donde estamos preparados para hacer un disco más compenetrado, con una búsqueda que ya la tenemos clara. Antes probábamos muchísimas cosas, muchos estilos, mucho de todo, mientras aprendíamos a producirnos, a grabarnos y ahora como que ya sentimos que estamos en un nivel en donde podemos parar la bocha y ser consecuentes con una búsqueda que ya sabemos cuál es. Entonces la idea es sacar el año que viene un disco”.



Koino Yokan siempre se produjo a sí mismo y parte de ese momento que cuenta Toto que vive el dúo es el de haber decidido que esta vez los produzca otro, “Quizás está bueno que nos produzca alguien, pero fuimos a buscar a un chabón, no te quiero decir quién es porque quizás no sale nada, pero bastante groso, que admiramos mucho aparte, dijimos, bueno, vamos a probar uno o dos sencillos con él, y si nos entendemos, nos gusta la forma de trabajar, sentimos que realmente nos suma, que nos saca a nuestra zona de confort y potencia nuestras habilidades, quizás hacemos todo el disco con él”.



Desde 2023, año en que editaron su segundo disco, el dúo publicó decenas de singles, pero ninguno será parte del próximo disco. “Música totalmente nueva”, dice Toto al respecto del próximo álbum de Koino Yokan. “Lo que queremos hacer es bastante más rock nacional, más sonido de banda. Estamos tocando mucho con los chicos, con nuestros músicos. También nos están gustando más otras estéticas, porque al tocar mucho en vivo también te dan ganas de hacer otras cosas para poder tocarlas en vivo, un poco más eufóricas, más, no sé, que no sea tan enreverado llevarlas al vivo”.

P: ¿Cómo va a ser el show en Neuquén?

R: Va a ser distinto a todos los shows que hemos hecho a dúo allá, porque, si bien vamos solos los dos, vamos con distintas violas, vamos con piano, vamos con una caja de ritmos, entonces el show es bastante más dinámico, tiene bastantes momentos, tocamos diferentes instrumentos, no es solamente los dos con las guitarras. La verdad es que ya nos emboló un poco ese plan, entonces como que también tenemos que divertirnos nosotros y sentimos que al mismo tiempo también está buenísimo para la gente. Va a ser más eléctrico, con acompañamientos más de máquina, de piano, teclado eléctrico también, caja de ritmo, guitarra eléctrica, todo eso.