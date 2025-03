«Matáte, amor», el unipersonal de Érica Rivas, se presenta este fin de semana en Bariloche

La puesta en escena de “Matáte, amor”, una adaptación teatral de la novela de la escritora argentina radica en Francia Ariana Harwicz, llega a Bariloche este fin de semana para tres funciones en la sala del Camping Musical, viernes y sábado y el domingo, esta última agregada recientemente tras agotar las dos funciones originales (ver abajo).



“Matáte, amor” es la adaptación teatral de la primera novela de Harwicz, una obra que desafía las normas sociales y las expectativas sobre la maternidad, el rol de la mujer, la locura, el deseo disidente y la muerte. Con un estilo poético, desgarrador y a menudo humorístico, la protagonista, a través de su monólogo interior, expone las tensiones y contradicciones de su vida.

La actuación de Érica Rivas, en el rol principal, es una de las más intensas de la escena teatral actual. Su capacidad para expresar vulnerabilidad y agresividad, junto a una fuerza poética única, crea una atmósfera de tensión y belleza.

«Matáte, amor», en Rosario, 2024. (Foto: Luis Frontini)



Marilú Marini, una de las figuras más destacadas del teatro argentino, dirige esta obra con su característica mirada profunda y experimental. En colaboración con Érica Rivas, quien también es productora y adaptadora, logran crear una propuesta teatral de alto impacto, tanto en su contenido como en su puesta en escena.



Érica Rivas (Relatos salvajes, Casados con hijos, La cordillera, Elena sabe) compartió con Diario RÍO NEGRO un intercambio de preguntas y respuestas sobre la obra que ya la tiene en Bariloche, ya que el miércoles participó del “Conversatorio: Territorio y Actuación” en el Centro Cultural El Negro.

«Matáte, Amor», en Tucumán, 2024. (Foto: Julio Gutiérrez)

P: ¿De qué trata el texto adaptado y qué es lo que, a vos, junto con Marilú Marini y Ariana Harwicz, te interesó contar de la novela en la puesta en escena?

R: La obra es una especie de alegato, soliloquio de una mujer argentina en Francia que acaba de tener un bebe con un francés. A mí la obra, me conmovió por su estilo, además de la temática, por supuesto, que nunca había leído en novelas de ficción con esa crudeza y ese humor tan hilarante y tremendo que me conmovió mucho y me llevó a querer actuarla en el momento mismo de leerla. Sobre todo, por el humor como algo subversivo, como espejo, es algo que me llama siempre.

Y juntarme con Marilú fue clave porque es una actriz que admiro muchísimo, me inspira, me lleva a lugares que yo todos los días cuando la hago sigo agradeciéndole. Actuar bajo su dirección, bajo el abrazo fue maravilloso y sigue siéndolo.



Erica Rivas en «Matáte, amor». (Foto: Belén Poviña)

P: ¿Cómo fue el trabajo de adaptación de la novela para ser llevada a escena?

R: El trabajo de adaptación lo hicimos con Marilú y Ariana, y fue un trabajo diario. Nosotras le decimos un trabajo de podas, primero muy grandes, porque tuvimos que decidir con toda la tristeza del mundo unos capítulos a otros porque la verdad todo el libro es muy muy bueno.

Nos decidimos a llevar solo lo que tenía que ver con la acción y elegimos cada vez más y cada vez con podas cada vez más sutiles llegar al hueso de la acción. Que eso es lo que nos pacería que podía tener más de teatral. En la novela hay capítulos maravillosos que tuvimos que dejar de lado porque no estaban en esa especie de necesidad que tiene el teatro que tiene que ver con lo narrativo y con la acción.

Dejamos esa parte, ese recorrido y lo fuimos, otra vez podando, en 2018 y 2019 cuando la hicimos. Y ahora, cuando volvimos en el 2022, volvimos a hacer otra poda, otro corte a partir de la adaptación que habíamos hecho en su momento. La obra no tiene palabras que no sean de la novela. Es una adaptación muy muy fiel a lo que es la novela.

P: ¿Cómo es precisamente la puesta en escena de “Matáte amor”?

R: La puesta se decidió hacer en una especie de claro de bosque en un momento del día del que ella siempre habla durante toda la novela, que es el momento del día en que la luz cambia. Ese momento que no se sabe si es atardecer o antes del amanecer, ese momento de luz muy especial que supo captar muy bien nuestro iluminador Iván Gierasinchuk, que es alguien que viene del cine, es director de fotografía, y que a nosotras nos pareció convocar porque queríamos hacer que esto fuera algo con una mixtura de gente de otros saberes y nos pareció muy importante convocarlo por su forma de pensar la luz en el cine también. Las dos habíamos trabajado con él y nos parecía muy interesante, una forma muy sensible, un abordaje con mucha emoción. Tanto convocarlo a él como a Mónica Toschi en vestuarios, que también es directora de vestuario de cine, y a Diana Szeinblum para pensar el movimiento, son personas que no se dedican directamente al teatro de texto pero si nos parecía lindo convocarlas para que exista esa mixtura.

Después, la posibilidad de hacer teatro en el teatro porque, ya lo van a ver, esto también es algo que se denota y que para nosotras era importante para generar una distancia para poder absorber quizás conceptos un poco fuertes, o por lo menos lo eran en el momento que la pusimos, de decir. Y esta distancia que propone el teatro en el teatro nos da generosamente una distancia y una posibilidad de humor en el teatro en sí.

P: ¿Cómo construiste el personaje y cómo lo describirías?

R: Ella es una persona que a mí me gusta mucho porque es bastante distinta a mí, tiene una especia de valoración de sí misma que va desde lo más alto a lo más bajo, es irónica y tiene el humor como arma, puede tener una distancia para verse, para reírse de sí misma, para hacernos reír a nosotros desde la platea también. Es una mujer desesperada que está buscando un lenguaje que la exprese y que no está allí donde está viviendo, ella está viviendo en Francia y es argentina.

Yo creo que es una mujer que busca permitirse lo censurado, vivir lo prohibido, inventarse a sí misma en este sistema tan difícil y llegar a convertirse en una escritora. Esto para ella es muy importante, lo mismo que para mí, el saberse en este mundo para algo muy concreto que es escribir en el caso de ella. Y para mi es muy hermoso porque tengo una fascinación por las escritoras.

Es una persona que me gusta habitar es compulsiva, es expresiva, es contradictoria, a veces es muy lacerante, muy hiriente, pero después una se da cuenta que lo es contra si misma también.

Tiene una cosa que nos une a ella y a mí y es el amor por la naturaleza. Es una persona que se dejó atravesar por la naturaleza de una manera distinta y esto a mí me pasa también. Busca todo el tiempo el universo de lo sensorial que también tiene que ver con lo sensual y que también se derrama en lo sexual, pero siempre con una especie de guiño humorístico. Es una persona que a mí me encanta habitar.

Estas cosas para mí son algo que todo el tiempo se están moviendo también porque muchas veces cuando subo al escenario aparece otra ella que me conmueve y me sorprende.

Ellas dos. Erica Rivas y Marilú Marini. (Foto: Alejandra López)

P: ¿Cómo dialoga la obra con este tiempo?

R: La obra para mi dialoga con el tiempo presente porque todo el tiempo está apelando a una especie de empatía con esto que siente ella, que es algo que no tiene que ver con las reglas del mundo, por lo menos no para las mujeres, Y esta compasión creo que es necesaria en este momento de tanta violencia ella busca que la vean humana en vez de loca, que la vean como una mujer que ama con muchas con contradicciones en vez de una odiadora, pero quien no deja de amar. Para mí es algo muy importante llevar una obra como esta en un momento del mundo como el actual a distintas partes para poder encontrarnos, para que ese encuentro nos acerque, nos amplíe la capacidad de amar y que me parece que son cosas que se están perdiendo en estos momentos de tanta violencia.

«Matáte, amor»: ficha técnica y funciones

Autoría: Ariana Harwicz

Actúan: Érica Rivas

Montaje: Jonas

Vestuario: Mónica Toschi

Escenografía: Coca Oderigo

Peinados: Silvina Paolucci

Diseño de maquillaje: Emmanuel Miño

Diseño de peinados: Emmanuel Miño

Diseño de luces: Iván Gierasinchuk

Diseño De Sonido: Jesica Suarez

Diseño gráfico: Juan Gatti

Asistente de producción: Milagros Plaza Díaz

Asistencia de dirección: Fiamma Carranza Macchi

Producción ejecutiva: Camille Chaumeil

Producción: Matate Amor

Producción general: Marilú Marini, Érica Rivas

Diseño de movimientos: Diana Szeinblum

Dirección: Marilú Marini

Funciones

Este viernes y sábado a las 20; y el domingo a las 19, en el Camping Musical (Vivaldi 1000, R8400 Llao LLao, Bariloche).

Entradas: $25000 anticipadas. Por sistema a través de passline.com.