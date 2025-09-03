El éxito de Netflix, «Merlina»(Wednesday) optó por estrenarse en dos partes. La serie que sigue la historia de la icónica Merlina Addams, hija mayor de la familia, es furor en la plataforma de streaming. Esta comedia de misterio juvenil que cautiva a la audiencia con su atmósfera gótica estrena su segunda parte.

Netflix: A qué hora se estrena la parte 2 de la segunda temporada de «Merlina»

Netflix sigue la historia de Merlina, con tintes de comedia y misterio, la serie cautiva a la audiencia con su atmósfera gótica y el ingenio de su protagonista. La segunda entrega profundizará en las aventuras de la hija mayor de los Addams, durante sus años estudiantiles y ya se anticipa con un enfoque más oscuro y la incorporación de nuevos rostros al elenco.

La segunda temporada de la serie se lanzó en dos partes. La primera llegó el pasado miércoles 6 de agosto, mientras que la segunda estará disponible desde este miércoles 3 de septiembre 2025. Se espera que los nuevos episodios se encuentre en Netflix desde las 4 de la madrugada de la Argentina.

Netflix: De qué trata «Merlina», el éxito juvenil de la plataforma

Expulsada de su anterior escuela tras un incidente con pirañas en la piscina para vengar a su hermano Pericles, Merlina es enviada por sus padres, Homero y Morticia, a la academia donde ellos mismos estudiaron. Aunque al principio se muestra reacia, Merlina se ve envuelta en una serie de misterios sobrenaturales que afectan a la escuela y a la comunidad local. La trama la lleva a investigar una monstruosa ola de asesinatos, mientras intenta dominar sus recién descubiertos poderes psíquicos y resolver un misterio que involucra el pasado de sus propios padres, ocurrido 25 años atrás.

La serie, con la dirección de Tim Burton en varios episodios, mantiene la estética gótica y el humor negro característicos de la Familia Addams, pero con un enfoque en la vida adolescente y los desafíos de Merlina para encajar (o no) entre sus compañeros «marginados» y «excluidos».

Con información de Noticias Argentinas