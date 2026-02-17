Tyra Banks y America’s Next Top Model: de la gloria a la controversia en Netflix

Lo que hace dos décadas era el programa más glamoroso de la televisión mundial, hoy es analizado como un manual de conductas tóxicas. Tras la reciente incorporación de varias temporadas de America’s Next Top Model (ANTM) a Netflix, el reality liderado por la supermodelo Tyra Banks volvió a situarse en el centro de la conversación pública. Sin embargo, el sentimiento no es de nostalgia, sino de rechazo.

Usuarios de todo el mundo están redescubriendo clips sobre America’s Next Top Model (ANTM) que hoy resultan inaceptables: desde comentarios sobre el peso de jóvenes saludables hasta desafíos que ponían en riesgo la integridad física y emocional de las participantes, disparando alrededor del estreno de Netflix un debate sobre el precio del éxito en la industria de la moda.

El «lado oscuro» de America’s Next Top Model | De la pasarela al escarnio: los momentos más polémicos que revivieron en redes

El reestreno en streaming permitió que la Generación Z y los antiguos fans vuelvan a ver con ojos críticos situaciones que en su momento pasaron desapercibidas. Entre los puntos que generaron mayor repudio se encuentran los «makeovers» extremos, donde las modelos eran obligadas a cambios de look traumáticos bajo amenaza de expulsión, y sesiones de fotos que hoy se leen como racistas o discriminatorias (incluyendo el uso de maquillaje para cambiar tonos de piel).

La crítica no solo apunta a los desafíos, sino a la «pedagogía del trauma» que aplicaba el jurado. Comentarios sobre la fisonomía de las concursantes, que hoy serían catalogados como «body shaming«, eran moneda corriente en las devoluciones de Tyra Banks y su panel, exponiendo a jóvenes de 18 años a una presión psicológica que muchas exconcursantes han denunciado años después en sus redes sociales.

El «lado oscuro» de America’s Next Top Model | Tyra Banks bajo fuego: ¿icono de empoderamiento o villana de reality?

El eje de la polémica recae directamente sobre su creadora. Tyra Banks, quien vendió el formato como una oportunidad para diversificar la moda, es hoy cuestionada por su actitud ante las cámaras. Muchos espectadores señalan la hipocresía de un show que pregonaba la inclusión mientras obligaba a las modelos a cerrar el espacio entre sus dientes o a perder peso drásticamente en tiempo récord.

A pesar de que Banks emitió un breve descargo en redes sociales años atrás reconociendo que «algunos momentos no envejecieron bien«, la marea de críticas no se detiene. La narrativa de «superación a través del sufrimiento» que ANTM popularizó parece no tener lugar en un ecosistema mediático que hoy prioriza la salud mental y la diversidad real por sobre el espectáculo del maltrato.

El «lado oscuro» de America’s Next Top Model | El impacto en Netflix: ¿nostalgia o educación sobre lo que ya no va?

Para Netflix, la inclusión de ANTM es un arma de doble filo que genera números de visualización altísimos. La serie funciona como un documento histórico de la cultura pop de los 2000 (el estilo Y2K), pero también como un punto de partida para discutir la evolución de los medios.

El fenómeno demuestra que el público actual ya no consume contenido de manera pasiva. Cada capítulo es diseccionado en TikTok y X (ex Twitter), convirtiendo a la serie en un caso de estudio sobre cómo la industria del entretenimiento ha cambiado sus estándares éticos en las últimas dos décadas.