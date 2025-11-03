Micaela Vica, de Duratierra: «La raíz de todo siempre estuvo en el folclore»

Duratierra, uno de los conjuntos de raíz folclórica más interesantes de los últimos veinte años, veintiuno si tomamos el punto de partida de este grupo con base en la ciudad de Buenos Aires, llega por primera vez a Neuquén. ¿Recién dos décadas después? “Bueno… la autogestión”, dirá entre risas Micaela Vica, en un cálido diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO.

En el marco de la gira Sur, Duratierra se presentarán este miércoles, a las 21, en Centro Cultural Desafíos (Brentana 46, Neuquén). Las entradas, disponibles por sistema a través de tuentrada.com o en físico en Flipper (Av. Argentina 179).

Duratierra llega a Neuquén para presentar A los amores – El folklórico Vol.1, su quinto disco editado en mayo de año pasado. Integrado por canciones propias, ofrece un recorrido por diversos ritmos y paisajes de nuestro país, un viaje sonoro que incluye huayno, zamba, gato, chacarera, aire de estilo y milonga canción.

«A los amores», último disco de Duratierra

Por este trabajo, que contó con la participación de Raly Barrionuevo en “Te miré por vez primera”, el grupo ha sido galardonado recientemente con el Premio Gardel 2025, en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore.

El espectáculo está dividido en tres partes, de la cuales la segunda, llamada El Puente, es la parte en que se unen músicos locales. En el caso de Neuquén, serán parte Ernesto Guevara y Walter Cuevas. Habrá otros, aclara Micaela, pero se los reserva a modo de sorpresa. “Algunos los conocemos por su música, pero nunca nos hemos visto en persona. Y otros sí son gente conocida ya de hace tiempo. Y es un poco la intención de este segundo acto, que es como una guitarreada en el escenario: entremezclarnos, conocernos, compartir las músicas de cada uno y también hacer participar a la gente”.

Duratierra, en escena. (Foto: Rocío Coelho).

P: ¿Por qué no han venido antes?

R: Bueno, la autogestión (risas). Movernos tantas personas hacia lugares que quedan muy lejos. Nosotros, si bien no somos todos de Buenos Aires, sí vivimos todos en Buenos Aires, en Capital Federal en este momento.

Pero con este disco, A los Amores, estamos pudiendo girar por primera vez por muchos lugares. No solo por el sur, sino por otros lugares que tampoco hemos ido.

Yo creo que es un poco el devenir de un crecimiento de la banda de estos 21 años de andar. Y estamos muy felices porque estamos yendo a hacer estos cuatro conciertos en Neuquén, San Martín de los Andes y dos fechas en Bariloche.

Ha sido una espera que valió la pena porque estamos yendo al encuentro de mucha gente que hace muchos años nos escribe con el deseo de que vayamos a tocar.

Duratierra y Eli Suárez: Puño y Letra (Puentes Ep.01), recientemente editado como single

P: ¿Cómo se forma Duratierra?

R: Nos conocimos estudiando en una escuela de música acá en Buenos Aires. Varios de nosotros estábamos cursando ahí, uno de nosotros estaba dando clases en esa escuela, nos fuimos cruzando y empezamos a juntarnos, por supuesto sin la idea de que esto se iba a transformar en nuestro proyecto artístico y de vida.

En esa época de estudiar y estar formándonos, un poco juntarse a aprender, juntarse a intercambiar música, a probar cosas, a investigar, a explorar grupalmente y a partir de ahí empezamos a encontrar que teníamos muchísima química musical y una idea de un mundo y un montón de otras cosas que son muy importantes a la hora de armar un grupo, una banda.

Empezamos a conformar esta identidad entre todos, una identidad que también fue metamorfoseándose un poco porque ha habido cambios de integrantes, pero hay un núcleo que somos Nico Arroyo, Juan Saraco, Tomás Pagano y yo, que estamos desde los inicios y un poco somos ahí como los más viejos, los vitalicios, la línea fundadora (risas).

Duratierra, en escena. (Foto: Rocío Coelho).

P: ¿Y musicalmente?

R: La raíz de todo siempre estuvo en el folclore argentino y latinoamericano, eso fue lo que hizo que nos unamos en un deseo de tocar y experimentar un tipo de música. Al principio, no teníamos nuestras canciones propias, no nos dedicábamos a eso en ese momento, entonces fuimos tomando canciones de autoras y autores que nos emocionaban y empezando a versionarlos. Nuestro camino empezó un poco por arreglar, versionar canciones de otras personas que admirábamos y eso devino en nuestro primer disco llamado Floralia (2010), un disco viejito que responde un poco a esa etapa más de versiones de la banda.

Pero cuando estábamos terminando de grabar ese disco, un día Juan me dijo tengo esta canción que me gustaría hacer y me mostró una canción llamada “Mis partituras” y a partir de ahí se inició un camino de exploración de la composición propia, del cual ya nunca salimos, sólo creció.

La raíz de todo siempre estuvo en el folclore argentino y latinoamericano, eso fue lo que hizo que nos unamos en un deseo de tocar y experimentar un tipo de música». Micaela Vica.

Cuando nos metimos a grabar nuestro siguiente disco, Enobra (2015) la persona que nos estaba ayudando en la producción de ese disco, Matías Zapata, que luego fue integrante también de la banda, teníamos una serie de canciones pero estábamos completando el repertorio del disco, de vuelta con canciones prestadas y en ese momento Mati dijo, si ya tienen estas canciones, sigan trabajando hasta tener un disco completo de canciones propias y eso impulsó, eso fue como, ah, o sea que estas canciones le están gustando a la gente.

Portada de «A los amores», último disco de Duratierra, un trabajo en el que el grupo decidió volver al folclore clásico. De hecho, la portada del disco remite los artes de tapa del género en los ’60.

P: ¿Cómo llegan a las canciones de este último disco, tan especial?

R: Un poco volviendo a nuestros orígenes, al folclore como algo fundante para nosotros. Era un deseo pendiente de hace muchísimos años hacer un disco enmarcado en el folclore. Nosotros venimos mucho caminando por darnos la libertad de ir por los lugares que son orgánicos para nosotros, entonces hay discos donde está mucho más mezclada esa identidad folclórica criolla con otras músicas, que también forman parte de nuestro universo poético, musical, etc. Pero en este disco tomamos esta decisión de que queríamos de alguna manera generar esta limitación positiva de lo creativo, como ir hacia ese norte de creación.

Y trabajamos desde los inicios yendo a buscar esa sonoridad del folclore que nos inspira también, un folclore más viejito, el de los hermanos Ávalos, de Félix Dardo Palorma, el folclore que alimentó nuestros oídos.

Desde ahí empezamos a pensar también de qué manera grabar este disco y elegimos hacerlo con una tecnología que está casi obsoleta ya, que es la cinta abierta, que es como se grababan los discos antes. Entonces todo este disco es un poco honrar toda esa música que nos emociona y decir presente también ahí, en ese contexto, pero ha sido también concretar un pendiente de muchísimos años.

«Nos conocimos estudiando en una escuela de música en Buenos Aires. Nos fuimos cruzando y empezamos a juntarnos», cuenta Micaela Vica sobre los orígenes de Duratierra.

P: ¿Qué camino fueron decidiendo hacer para, de algún modo, alejarse de estos sonidos más tradicionales a los que volvieron en este disco?

R: Somos gente muy inquieta, te voy a decir la verdad (risas). Nos gusta mucho que la música sea aquella música que nos interpela, que nos emociona.

Entonces, lejos de salir de un lugar racional, de decir bueno, vamos a experimentar con tal cosa, simplemente empieza a suceder que estamos sintonizados en cierto lugar que hace que la música vaya para tal o cual lado.

Siempre nos interesó mucho, porque nos emociona mucho, el rock, nos pasan cosas fuertes con esa música también. Entonces siempre hubo algo de la sonoridad del rock, de las estructuras del rock, de la lírica también en algunos casos del rock, que estuvo presente.

Pero no por haberlo ido a buscar con la idea de la fusión, como de las cosas más superficiales de la música, sino porque de verdad forma parte de nuestra identidad. Y durante mucho tiempo fue una pregunta que nos hicimos, un cuestionamiento, hasta que de verdad liberamos un poco eso y dijimos, che, esta es la música que nos sale y esto somos. Y ahí empezamos a hacerlo con alegría, sin estar escondiéndolo.

Por ejemplo, el disco Cría, que creo que es un buen lugar para remitirnos para esta mezcla de cosas que somos, tiene chacareras interpretadas de una forma totalmente distinta a lo que son las chacareras que están en el disco Los Amores. Tiene canciones que podríamos interpretar más como del lado del rock, del pop, no sé, como otro tipo de música. Tiene un joropo, tiene una cueca chilena.

Hay un poco de todo eso que nos emociona. Y siempre decimos esto, hacemos un poco lo que dice Sarabá, que es la canción que abre ese disco: hacemos canciones nuevas llenas de canciones viejas. Ese es un poco un manifiesto, ¿no?

Duratierra se presentarán este miércoles, a las 21, en Centro Cultural Desafíos (Brentana 46, Neuquén). Las entradas, disponibles por sistema a través de tuentrada.com o en físico en Flipper (Av. Argentina 179).