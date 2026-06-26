«Minions & Monsters»: una saga imbatible que nunca decepciona

Los Minions junto al personaje alienígena Goomi, con la voz de Trey Parker, en una escena de la película "Minions & Monsters" de Illumination. (Universal Pictures via AP)

Cuando Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, recibió a principios de este mes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, se preguntó cuántos visitantes tendrá.



Meledandri le dijo a la multitud reunida: “En los años venideros, cuando la gente camine por Hollywood Boulevard, se topará con mi estrella. Y a menos que sean parientes míos, preguntarán: ‘¿Quién demonios era ese tipo?’”.



Sin embargo, en un momento de agitación perpetua en Hollywood, el discreto Meledandri ha creado y moldeado una de las operaciones más constantes de Hollywood para fabricar éxitos de taquilla. Las películas aptas para toda la familia están impulsando la taquilla como nunca, e Illumination está a la vanguardia.



Desde el primer estreno de Illumination, “Despicable Me” (“Mi villano favorito”) de 2010, el estudio de animación ha acumulado más de 11.000 millones de dólares en taquilla mundial. Su película “The Super Mario Galaxy Movie” es la única cinta de 1.000 millones de dólares de 2026 hasta ahora. El próximo estreno de Illumination, “Minions & Monsters” tiene buenas posibilidades de igualarla.



Los Minions, la respuesta de Illumination a Mickey Mouse o Bugs Bunny, han contribuido mucho a impulsar ese éxito. Pero el estudio, una división de Universal Pictures, se ha expandido para incluir las películas de “Mario” con Nintendo, una próxima película animada de “Barbie” con Mattel y franquicias anteriores como “Sing” y “The Secret Lives of Pets” (“La vida secreta de tus mascotas”). Si Illumination es sinónimo de algo, es de diversión caricaturesca y de buen humor.



“Minions & Monsters”, que llega a los cines el próximo jueves 2 de julio, quizá sea la escapada más disparatada de Illumination. En la séptima de las películas de “Mi Villano Favorito” y el tercer largometraje independiente de “Minions”, los Minions se convierten en cineastas. “Minions & Monsters” tiene el descaro de poner una cámara en manos de algunas de las criaturas más propensas al caos, que han manejado mal todo artefacto diabólico que se les haya entregado.

Chris Meledandri posa con su nueva estrella durante una ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)



Ambientada en la Edad de Oro de Hollywood de la década de 1920, la película se divierte mucho colocando a los Minions junto a clásicos del cine mudo de comedia de pastelazo como “Modern Times” (“Tiempos modernos”), de Charlie Chaplin, y “Safety Last!” (”El hombre mosca”), de Harold Lloyd. Jeff Bridges da voz al jefe de un estudio. Es la respuesta de los Minions a “The Muppet Movie”. James, el Minion más creativo, figura como su director, al menos en un primer borrador de los créditos finales.

Minions detrás de cámara



Sin embargo, el verdadero director de la película es Pierre Coffin, un veterano de Illumination que ha dirigido muchas de sus cintas y que, célebremente, pone voz a los Minions. “Me llamó un fin de semana y me dijo: ‘Vas a decir que no, pero tengo que preguntar’”, relata Coffin, hablando desde París. “Me dijo: ‘Son Minions que quieren hacer una película de monstruos. Conjuran monstruos, pero luego esa creación se vuelve contra ellos y contra la Tierra’. Me atrapó con eso de ‘Minions haciendo películas’”, añade Coffin. “Desde ese momento, simplemente tuve preguntas”.



La película, que se estrena dos semanas después de “Toy Story 5” de Pixar, será una nueva prueba de cuán poderosa se ha vuelto Illumination. “Un objetivo desde el primer día, cuando inicié la empresa, era que el perfil del liderazgo creativo reflejara nuestro deseo de hacer películas para todo el mundo, en lugar de ser tan centrados en lo estadounidense”, afirma Meledandri.

Pero Meledandri nunca se propuso rivalizar con Disney o Pixar. “Esas metas simplemente se sentían irrealmente ambiciosas”, sostiene. En cambio, Meledandri dio libertad a cineastas y animadores para hacer películas sobre antihéroes traviesos. Apuntó a la comedia subversiva, no a la emotividad. Es probable que te rías con una película de Illumination. ¿Llorar? No tanto.

Ese enfoque ha convertido a Illumination en un coloso de la taquilla. Pero el cariño de los premios se le ha escapado a la compañía. Illumination nunca ha ganado un Oscar, un hecho histórico al que se hace un guiño en broma en “Minions & Monsters”. Solo un estreno “Mi villano favorito 2” ha sido nominado a mejor largometraje animado. Pero con su afecto perdurable por el cine, “Minions & Monsters” podría encontrar un apoyo más amplio dentro de la industria. Incluso George Lucas presta su voz a la película.



De cualquier modo, “Minions & Monsters” es algo raro en el mundo cinematográfico actual: es casi seguro que será rentable. “Minions & Monsters” costó unos relativamente modestos 85 millones de dólares. “Toy Story 5”, en cambio, tiene un presupuesto de 250 millones de dólares.

“En 19 años, no puedo recordar una sola conversación en la que un director volviera y dijera: Necesitamos más dinero. Simplemente no forma parte de nuestro ethos”, señala Meledandri. “Puede ser: ¿Cómo vamos a resolver este problema? O: No podemos terminar esto para esta fecha. Pero nunca es: Necesitamos más dinero”.