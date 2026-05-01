Coudet, entre la autocrítica y el resultado tras derrotar a Bragantino: «Todavía no logro el River que le gusta al hincha»

Chacho Coudet hizo autocrítica por el rendimiento de su equipo pero valoró los resultados obtenidos. (AFP)

Luego de derrotar 1-0 a Red Bull Bragantino en Brasil, con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta de cabeza, Eduardo Coudet dejó en claro que el rendimiento todavía está lejos de lo ideal. «Partido accidentado, pero sumamos tres puntos fundamentales», resumió el entrenador, valorando el contexto y la dificultad del rival.

¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DEL CHINO MARTÍNEZ QUARTA PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO POR LA #Sudamericana!



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Más allá del resultado, el técnico fue autocrítico con el funcionamiento: «Todavía lo veo muy rígido al equipo desde lo futbolístico», admitió, marcando una de las principales deudas de su ciclo. Sin embargo, también destacó la competitividad del plantel: «Aún así somos un equipo jodido».

En esa línea, Coudet puso el foco en la falta de fluidez que todavía no logra consolidar. «Todos mis equipos han jugado más parecido a lo que le gusta al hincha. Todavía no lo puedo lograr y soy el responsable», reconoció, haciéndose cargo del momento futbolístico.

El respaldo al grupo y el valor de ganar

Pese a las críticas, el DT defendió con firmeza el presente de River, que acumula ocho triunfos en sus últimos diez partidos. «Ganar 8 de 10… tendríamos que estar muchísimo más sueltos«, sostuvo, dejando entrever que el contexto debería generar mayor confianza en el equipo.

También remarcó la exigencia constante que implica dirigir al club: «En River no sirve solo competir, tenés que ganar. Y somos competitivos y ganamos, es mucho», expresó, en defensa del rendimiento colectivo.

"SOMOS COMPETITIVOS Y GANAMOS" 🗣️



El análisis de Eduardo Coudet tras el triunfo agónico de RIVER ante Bragantino por la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/vr14yklnaw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

En cuanto al aspecto defensivo, evitó señalar nombres propios pero no esquivó el análisis: «Hemos cometido errores evitables, pero son corregibles. En un montón de cosas nos vemos seguros», explicó, confiando en la evolución del equipo.

Por último, dejó en claro su rol dentro del plantel y su mirada integral: «Cuando defiendo, defiendo a todos: jugadores, club…«, afirmó. Y cerró con una frase que resume su postura: «Quiero ver a River mucho más limpio. Las formas acá no son importantes, son determinantes».