Facundo Moyano: el dato sobre su salida del país que generó dudas sobre su viaje a España

Facundo Moyano aseguró que había salido de Argentina y distintas versiones indicaron que viajó a Madrid en medio de la causa con Candela Arizaga. Sin embargo, Mercedes Ninci reveló un dato sobre sus movimientos migratorios que abrió un nuevo interrogante sobre dónde está el exdiputado.

La situación de Facundo Moyano sumó un inesperado capítulo. Después de que trascendiera que había viajado a Madrid, España, y que incluso el propio dirigente asegurara que ya no se encontraba en Argentina, surgió un dato que puso en duda su salida del país.

La información fue revelada este jueves por Mercedes Ninci en Radio Mitre, luego de realizar una consulta sobre los movimientos migratorios del exdiputado.

Según explicó la periodista, no figuraba registrada una salida de Moyano de Argentina hasta el momento de la consulta. El dato llamó especialmente la atención porque durante los últimos días se había instalado la versión de que el sindicalista estaba en España.

Facundo Moyano había asegurado que estaba fuera de Argentina

Las versiones sobre el viaje comenzaron después de la polémica entrevista que Moyano brindó en La Mañana con Moria, donde volvió a hablar sobre su conflicto con Candela Arizaga.

Tras su paso por el programa, el exdiputado se comunicó con Moria Casán y le indicó que ya no estaba en Argentina. Posteriormente comenzó a circular la versión de que su destino habría sido Madrid, donde permanecería durante un tiempo.

Casi simultáneamente, su cuenta de Instagram dejó de estar disponible.

Sin embargo, la información difundida ahora por Ninci abrió un interrogante: si efectivamente salió del país, por qué ese movimiento no aparecía registrado en la consulta migratoria realizada por la periodista.

Hasta el momento no trascendió una explicación que permita aclarar esa aparente contradicción.

Qué dijo el abogado de Facundo Moyano sobre su salida del país

En medio de las especulaciones, Darío Saldaño, abogado de Moyano, se refirió a la situación de su defendido y aseguró que no existe una prohibición judicial que le impida viajar al exterior.

La defensa también rechazó las versiones que vinculaban el supuesto viaje con un intento de alejarse de la causa judicial.

Este punto resulta clave: independientemente de dónde se encuentre actualmente, no se informó que pese sobre Moyano una prohibición de salida del país.

La situación judicial de Facundo Moyano

El interrogante sobre su ubicación aparece mientras continúa la investigación relacionada con Candela Arizaga.

La Justicia confirmó que Moyano estuvo alojado en un hotel porteño entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, mientras se investiga si mantuvo allí un encuentro con Arizaga cuando estaba vigente una restricción que le impedía acercarse o comunicarse con ella.

La Fiscalía avanzó además con una imputación por presunta desobediencia, al considerar que existen elementos para investigar un eventual incumplimiento de la medida judicial.

Moyano, por su parte, rechaza las acusaciones formuladas en su contra y el expediente todavía no tiene una resolución definitiva.

Mientras la causa sigue su curso, la supuesta estadía del dirigente en España sumó ahora un nuevo interrogante: Moyano aseguró que había salido de Argentina, pero la consulta migratoria difundida este jueves no registraba ese movimiento.