Murió Patrick Stewart, el legendario capitán Picard de “Viaje a las estrellas” y profesor Xavier de “X-Men”

El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus papeles en las franquicias Viaje a las estrellas y X-Men, murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según informó un comunicado oficial difundido el jueves.

Murió Patrick Stewart, el actor que dio vida al capitán Picard y al profesor Xavier

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, indicó el texto, según la agencia AFP.

Nacido en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, Stewart comenzó su trayectoria en los escenarios británicos y formó parte de la Royal Shakespeare Company, antes de trasladarse a Estados Unidos, donde consolidó una destacada carrera artística.

Su consagración internacional llegó con el papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie Viaje a las estrellas: La nueva generación, que lo convirtió en una figura emblemática de la ciencia ficción. También alcanzó una enorme popularidad como el profesor Charles Xavier, líder de los mutantes, en varias películas de la saga X-Men y otras producciones vinculadas con Marvel.

“Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros”, destacó el comunicado, que recordó su capacidad para explorar la condición humana y transmitir esperanza a través de sus personajes.