Murió Santiago Ríos, actor de extensa trayectoria en teatro, cine y televisión

El actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos murió este jueves a los 70 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores mediante un comunicado oficial. La noticia generó pesar en el ambiente artístico, donde era reconocido por una trayectoria de varias décadas que incluyó recordados trabajos en televisión, teatro y cine.

Dolor en el espectáculo: murió Santiago Ríos

Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, Ríos estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995. Se formó con destacados maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, y además de su labor como intérprete, desarrolló una sostenida carrera como profesor de actuación, formando a nuevas generaciones de artistas.

Su rostro fue habitual en algunas de las ficciones más exitosas de la televisión argentina. Integró los elencos de Los simuladores, Casados con hijos, Tumberos, Son amores, ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza, Los Roldán, La niñera, Patito Feo, Casi ángeles, Graduados, 100 días para enamorarse y, recientemente, El mejor infarto de mi vida. También participó en ciclos humorísticos como Cha Cha Cha y Videomatch, además de numerosas producciones que marcaron distintas etapas de la pantalla chica.

En teatro construyó una sólida carrera con obras como Rey Lear, Los Locos Addams, Stefano, Marat-Sade, Filomena Marturano y Extraña pareja, entre muchas otras. A lo largo de su recorrido trabajó bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.

Su filmografía también incluyó títulos como 1978, Tiro de gracia, Corazón iluminado, La furia y Amor a mares. Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos, destacando el legado que deja uno de los intérpretes de extensa y reconocida trayectoria dentro de la escena artística nacional.

Con información de Clarín y NA