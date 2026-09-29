Netflix estrena LEGO One Piece: de qué trata, cuántos capítulos tiene y cuánto dura el especial

El universo de One Piece vuelve a expandirse en Netflix con una propuesta completamente diferente. La plataforma estrena este 29 de septiembre LEGO One Piece, un especial animado que transforma a Luffy y los Sombrero de Paja en figuras de bloques: de qué trata y cuánto dura.

Los fanáticos de One Piece tienen desde este martes una nueva historia para ver en Netflix. Después del éxito de la adaptación live action, la plataforma decidió llevar las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja al universo LEGO.

LEGO One Piece se estrena este 29 de septiembre y recupera algunos de los momentos más importantes de las dos primeras temporadas de la serie, aunque con una estética completamente diferente y mucho más humor.

La propuesta tiene además un narrador muy particular: Usopp será el encargado de contarle a Tony Tony Chopper las aventuras que vivió la tripulación antes de su incorporación.

De qué trata LEGO One Piece, el nuevo estreno de Netflix

La historia comienza con Usopp relatándole a Chopper las increíbles aventuras de los Sombrero de Paja a través del East Blue y su llegada al peligroso Grand Line.

Pero hay un pequeño problema: cualquiera que conozca al personaje sabe que Usopp no siempre es el narrador más confiable.

Su tendencia a exagerar y tomarse algunas libertades con la realidad permite que la producción juegue con los acontecimientos ya conocidos de One Piece y los transforme en una versión más disparatada y cargada de humor.

Durante el recorrido aparecerán Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp y Chopper, mientras la tripulación vuelve a enfrentarse con piratas, marines, hombres pez y peligrosas organizaciones criminales.

Todo, esta vez, recreado pieza por pieza con la estética LEGO.

Cuánto dura LEGO One Piece

A diferencia de las temporadas tradicionales de la serie, no habrá que dedicar demasiadas horas para completar esta nueva aventura.

El especial está dividido en dos episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, por lo que la historia completa tiene alrededor de una hora de duración.

El objetivo fue condensar los acontecimientos más importantes de las dos primeras temporadas del live action y mostrar especialmente aquellos momentos que permiten entender la evolución de los protagonistas.

El showrunner Tom Hyndman explicó que la intención fue crear una producción que pudiera funcionar tanto para quienes recién se acercan al gigantesco universo de One Piece como para los seguidores que ya conocen la historia y quieren verla desde otra perspectiva.

Un detalle especial: vuelven las voces de los protagonistas

Uno de los grandes atractivos es que el elenco principal de la serie live action regresó para ponerles voz a sus versiones LEGO.

Iñaki Godoy vuelve como Luffy; Emily Rudd, como Nami; Mackenyu, como Zoro; Jacob Romero, como Usopp; Taz Skylar, como Sanji; y Mikaela Hoover, como Tony Tony Chopper.

Hyndman contó que trabajar nuevamente con los intérpretes permitió incorporar incluso momentos de improvisación durante las grabaciones, ya que todos conocían perfectamente a sus personajes.

Quién está detrás de LEGO One Piece

La producción fue realizada en asociación entre Netflix, LEGO Group, la editorial japonesa Shueisha y el estudio de animación Atomic Cartoons.

Hyndman se desempeña como showrunner, guionista y productor ejecutivo, mientras que Chelsea Ker dirigió los dos episodios.

Otro nombre fundamental aparece detrás del proyecto: Eiichiro Oda, creador original de One Piece, participa como productor ejecutivo.

One Piece sigue creciendo dentro de Netflix

El especial forma parte de una expansión mucho mayor de la franquicia dentro de la plataforma.

Netflix ya confirmó que la tercera temporada del live action se titulará One Piece: The Battle of Alabasta y llegará en 2027. Además, continúa en producción The One Piece, la nueva adaptación animada desarrollada por WIT Studio.

Mientras se esperan esas producciones, LEGO One Piece ya está disponible desde este 29 de septiembre como una alternativa breve y diferente para reencontrarse con Luffy y su tripulación.

Con solo dos capítulos, humor y una reconstrucción completa en bloques, Netflix propone volver al comienzo de la aventura de los Sombrero de Paja, pero esta vez pieza por pieza.