El Eternauta: la cifra millonaria que generó la serie de Netflix en Argentina y el récord en 87 países

El impacto de El Eternauta fue mucho más allá de las visualizaciones en Netflix. La serie protagonizada por Ricardo Darín generó un movimiento millonario en la economía argentina, involucró a miles de personas y logró instalarse entre lo más visto en decenas de países.

El Eternauta se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de la ficción argentina de los últimos años. Pero el éxito de la adaptación de la histórica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López no se limitó a la repercusión que consiguió dentro de Netflix.

Una serie de cifras permite dimensionar ahora el enorme despliegue económico y productivo que existió detrás de la historia protagonizada por Ricardo Darín.

La producción aportó más de 41.000 millones de pesos a la economía argentina, mientras que unas 2.900 personas participaron entre elenco y extras.

El Eternauta: el impresionante impacto económico que dejó en Argentina

De acuerdo con información difundida oficialmente por Netflix, los más de $41.000 millones corresponden al impacto de la producción sobre el Producto Interno Bruto (PIB), contemplando tanto el gasto directo generado por el rodaje como su efecto sobre diferentes integrantes de la cadena de suministros.

El proyecto comenzó a desarrollarse en Argentina en 2019 y necesitó dos años de trabajo para la escritura y adaptación de los guiones.

A eso se sumaron cuatro meses y medio de preproducción, 148 jornadas de filmación en Buenos Aires y más de un año y medio de postproducción.

El tamaño del proyecto también queda reflejado en otro número: unas 2.900 personas participaron entre actores y extras.

El fenómeno de El Eternauta llegó a 87 países

El impacto no quedó únicamente en Argentina.

Después de su estreno mundial el 30 de abril de 2025, El Eternauta alcanzó el primer puesto del ranking global de series de habla no inglesa de Netflix durante su primera semana.

En ese período consiguió 10,8 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Además, la ficción argentina ingresó al Top 10 semanal de series en 87 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Francia, India, Italia, México, Alemania y España.

La dimensión internacional fue especialmente significativa para una producción profundamente ligada a Buenos Aires y a una de las obras más emblemáticas de la historieta argentina.

Cómo se hizo El Eternauta: las cifras detrás de la superproducción

Para recrear el universo imaginado por Oesterheld y Solano López fue necesario un despliegue poco habitual para una producción realizada en el país.

La serie utilizó más de 50 locaciones y 35 escenarios virtuales, además de más de 500 máscaras destinadas a sus personajes.

Una parte de Buenos Aires fue reconstruida digitalmente mediante fotogrametría y escaneo 3D. Para conseguirlo se utilizaron drones, cámaras y diferentes tecnologías destinadas a reproducir calles, fachadas, trenes y paisajes de la ciudad.

La primera temporada contó con seis episodios y tuvo a Bruno Stagnaro como creador y director. El guion estuvo a cargo de Stagnaro junto con Ariel Staltari.

El elenco, encabezado por Ricardo Darín como Juan Salvo, incluyó además a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

Qué se sabe de la segunda temporada de El Eternauta

El fenómeno continuará.

Netflix confirmó una segunda temporada de El Eternauta y, en abril de 2026, informó que el proyecto se encontraba en una etapa muy avanzada de desarrollo.

La continuación deberá retomar la historia después del final abierto de los primeros seis episodios y avanzar sobre nuevos elementos del universo creado por Oesterheld.

Mientras crece la expectativa por su regreso, las cifras de la primera temporada permiten dimensionar hasta dónde llegó el fenómeno: una historia nacida en la historieta argentina en 1957 terminó convertida, casi siete décadas después, en una producción vista alrededor del mundo y con un impacto de más de $41.000 millones en la economía del país.