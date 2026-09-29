La Guardia Revolucionaria iraní envió una «carta al pueblo estadounidense» a semanas de las elecciones de medio término

El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Mohebbi, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el martes 29 de septiembre de 2026. (Foto: AP)

La Guardia Revolucionaria de Irán instó este martes a los estadounidenses a movilizarse contra Donald Trump y afirmó que la guerra que el presidente de Estados Unidos lleva adelante en Medio Oriente fracasó. El mensaje llega a cinco semanas de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre.

El general Hossein Mohebbi, vocero de la fuerza, leyó en una conferencia de prensa en Teherán lo que presentó como una «carta al pueblo estadounidense». Según el texto, la única forma de terminar con la guerra es que Washington admita la derrota y se retire.

En declaraciones posteriores a la agencia AP, Mohebbi convocó a los estadounidenses a salir a las calles para protestar contra las políticas de Trump y denunciar lo que calificó como una actitud belicista de su gobierno. También sostuvo que deberían «revisar su decisión» sobre sus dirigentes.

El mensaje parece dirigido a incidir en la opinión pública estadounidense en la antesala de una votación en la que el Partido Republicano de Trump enfrenta un escenario adverso para conservar el control del Congreso.

Mohebbi acusó además a Estados Unidos de usar el programa nuclear iraní como excusa para «saquear la riqueza de Irán» y volver a convertir al país en «una colonia». Aseguró que ni la acción militar ni las sanciones económicas lograrán que Teherán se someta.

El rial, en mínimos históricos

En paralelo, la moneda iraní tocó este martes un nuevo piso récord: en Teherán, los operadores cambiaron el dólar a más de 2,5 millones de riales. El mínimo anterior, de 2,2 millones, se había registrado el 2 de septiembre.

El rial viene marcando mínimos sucesivos desde que comenzó la guerra, en febrero, un reflejo de cómo el conflicto profundizó el deterioro de la economía iraní.

Con información de Associated Press.