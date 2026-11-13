Netflix estrena un inquietante thriller con Jessica Chastain: una desaparición, secretos familiares y un misterio que atrapa

Netflix renueva su catálogo este viernes 13 de noviembre con una película que combina suspenso, drama familiar y una misteriosa desaparición. Se trata de Heartland, un thriller protagonizado por Jessica Chastain que se desarrolla en Nashville, una ciudad marcada por la industria de la música country. La historia promete atrapar a quienes disfrutan de los relatos cargados de secretos, conflictos del pasado y giros inesperados.

Según informó La Capital, la película fue escrita y dirigida por Shana Feste y cuenta con un elenco encabezado por Chastain, John Hawkes y Garrett Hedlund. La producción se incorpora al catálogo de Netflix Argentina como una de las novedades destacadas de noviembre y propone una historia que combina el misterio policial con los conflictos personales de sus protagonistas.

De qué trata Heartland, el nuevo thriller de Netflix

La historia gira alrededor de Misty Jones, una reconocida cantante de música country que abandonó los escenarios y decidió alejarse de la industria musical.

Sin embargo, su vida cambia cuando recibe una noticia inesperada: su sobrina, una joven artista que comienza a construir su carrera, desaparece misteriosamente en Nashville.

Ante la falta de respuestas, Misty decide regresar a la ciudad y emprender una búsqueda para descubrir qué ocurrió.

Lo que inicialmente parece una investigación familiar comienza a transformarse en un recorrido por los aspectos más oscuros del negocio de la música.

A medida que avanza en la búsqueda, la protagonista descubre secretos que involucran a personas cercanas y situaciones que creía haber dejado atrás.

La desaparición también la obliga a enfrentarse con su propio pasado y con las decisiones que marcaron su carrera.

Jessica Chastain protagoniza una historia de misterio y secretos familiares

Uno de los principales atractivos de Heartland es la presencia de Jessica Chastain, ganadora del premio Oscar por su interpretación en Los ojos de Tammy Faye.

La actriz vuelve a ponerse al frente de una producción dramática, esta vez interpretando a una mujer que debe regresar a un mundo del que intentó escapar.

Su personaje combina la fortaleza de una artista acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles con la vulnerabilidad de alguien que teme perder a un ser querido.

El relato también explora las tensiones familiares y las consecuencias que puede tener la fama sobre las relaciones personales.

Quiénes integran el elenco de Heartland

Además de Jessica Chastain, la película reúne a varios intérpretes reconocidos de Hollywood.

Entre los integrantes del elenco se encuentran:

Jessica Chastain , como Misty Jones.

, como Misty Jones. John Hawkes , reconocido por sus trabajos en cine independiente y dramas policiales.

, reconocido por sus trabajos en cine independiente y dramas policiales. Garrett Hedlund , actor de Tron: Legacy y Mudbound.

, actor de Tron: Legacy y Mudbound. Carter Faith , cantante y compositora vinculada con la música country.

, cantante y compositora vinculada con la música country. Jennifer Nettles , cantante y actriz estadounidense.

, cantante y actriz estadounidense. Ross Lynch , actor y músico.

, actor y músico. Ben Dickey, actor y cantante.

La dirección está a cargo de Shana Feste, quien también escribió el guion.

Por qué Heartland puede ser una buena opción para ver este viernes en Netflix

La película reúne varios elementos que suelen atraer a los seguidores del suspenso: una desaparición, una investigación personal y una protagonista que debe descubrir qué ocurrió mientras enfrenta conflictos de su pasado.

A diferencia de otros thrillers centrados exclusivamente en una investigación policial, Heartland incorpora el mundo de la música country como escenario de una historia atravesada por las relaciones familiares y los secretos de la industria.

Nashville, conocida internacionalmente por su tradición musical, se convierte en un elemento central del relato.

El regreso de Misty a esa ciudad no solo representa una oportunidad para encontrar a su sobrina, sino también para revisar una etapa de su vida que había intentado dejar atrás.

Cuándo se estrena Heartland en Netflix Argentina

Heartland tiene previsto su estreno en Netflix Argentina este viernes 13 de noviembre de 2026.

La película se suma a las novedades del mes junto con otras producciones de suspenso, drama y entretenimiento que la plataforma prepara para las próximas semanas.

Para quienes buscan una historia de misterio con una protagonista reconocida y una trama vinculada con los secretos del mundo artístico, el nuevo thriller de Jessica Chastain aparece como una de las opciones para sumar a la lista del fin de semana.