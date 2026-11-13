Ruta 22: Río Negro realizará obras de bacheo entre Choele Choel y Chichinales

Se llevarán a cabo tres tipos de tareas para reparar las deformaciones y baches de este corredor.

El gobierno de Río Negro anunció un plan de reparación de la Ruta Nacional 22 entre Choele Choel y Chichinales, que contempla trabajos de bacheo superficial y profundo sobre una superficie de 35.000 metros cuadrados. La intervención tendrá como prioridad el tramo entre Chimpay y Chelforó, identificado como uno de los más deteriorados de ese corredor por Vialidad Rionegrina.

La obra se enmarca en la Emergencia Vial declarada por la Provincia y apunta a recuperar las condiciones de circulación y seguridad de una de las principales rutas de conexión del Alto Valle y el Valle Medio. Según el relevamiento técnico de Vialidad Rionegrina, la calzada presenta deformaciones, ondulaciones y baches de distinta profundidad que afectan la transitabilidad.

Para ejecutar las tareas se presentaron tres empresas: CECO SA, con una oferta de $3.989.201.651; Ribeiro SRL, que cotizó $4.124.578.375; y CN Sapag, con una propuesta de $4.216.454.511. La adjudicación, la firma del contrato y el trámite del anticipo financiero todavía están pendientes.

Cómo serán los trabajos y cuándo comenzarán

El plan contempla tres tipos de intervenciones. En primer lugar, se realizará el fresado de 4.000 metros cuadrados, una tarea que consiste en retirar con maquinaria especial las capas de asfalto dañadas en los sectores que presentan deformaciones más severas.

Luego se ejecutará el bacheo superficial sobre 31.500 metros cuadrados, para reparar los daños que afectan la capa de rodamiento. Por último, se intervendrán otros 3.500 metros cuadrados mediante bacheo profundo, que implica reconstruir las capas inferiores del pavimento cuando el deterioro alcanza la estructura de la calzada.

Alejandro Echarren, ministro de obras públicas, y el intendente de Chimpay realizaron la apertura de sobres.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las tareas buscan evitar que los daños superficiales avancen y se conviertan en fallas estructurales de mayor magnitud.

De acuerdo con el cronograma informado por la Provincia, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 90 días. El inicio está previsto para la segunda quincena de noviembre, una vez que se completen los pasos administrativos.

El intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, destacó la decisión de intervenir la ruta y sostuvo que se trata de una problemática que afecta desde hace años a quienes circulan por la zona: «Es un evento histórico para la provincia. Permite atender lo que sufrimos todos los vecinos». También advirtió que las lluvias de las últimas semanas agravaron el estado de algunos baches que ya habían sido reparados.