El Bailando de Santiago del Moro ya tiene su primera convocada: la famosa que quiere sumarse al programa

El nuevo Bailando con las estrellas de Telefe empieza a tomar forma y ya tiene a su primera famosa convocada. Mientras el canal avanza con los preparativos del programa que conducirá Santiago del Moro, Ángel de Brito sorprendió al revelar el nombre de una reconocida cantante que podría sumarse a la competencia.

Según informó Primicias Ya, el conductor de LAM dio a conocer la noticia durante la emisión del jueves 12 de noviembre por América TV. Después de jugar al enigmático con sus panelistas, confirmó que La Joaqui recibió una propuesta para participar del certamen y tendría intenciones de aceptarla.

La Joaqui, la primera famosa convocada para el Bailando de Santiago del Moro

La noticia surgió cuando Ángel de Brito interrumpió la conversación con las angelitas para compartir una información que acababa de recibir sobre el nuevo proyecto de Telefe.

“Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe”, anunció el periodista, despertando la curiosidad de sus compañeras.

Sin revelar inmediatamente el nombre, comenzó a brindar pistas sobre la identidad de la artista.

De Brito explicó que se trataba de una mujer reconocida dentro del espectáculo, con trayectoria musical y experiencia en programas de televisión.

También aclaró que no había participado de Gran Hermano, aunque sí había formado parte de otro reality.

Después de varios intentos de las panelistas por descubrir de quién se trataba, el conductor terminó con el misterio.

“Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui”, aseguró.

De esta manera, la cantante de RKT se convirtió en el primer nombre que trascendió para integrar el elenco del nuevo programa.

Por qué La Joaqui podría convertirse en una de las figuras del Bailando

La posible incorporación de La Joaqui genera expectativa por su popularidad y su experiencia en el mundo del espectáculo.

La artista logró consolidarse como una de las referentes de la música urbana argentina, especialmente dentro del RKT, un género que combina ritmos bailables con elementos de la cumbia y el reguetón.

Además de su carrera musical, participó de MasterChef Celebrity, donde mostró una faceta diferente y ganó exposición frente a una audiencia televisiva más amplia.

Su eventual participación en Bailando con las estrellas representaría un nuevo desafío profesional, ya que debería preparar coreografías y competir junto a un bailarín profesional.

Sin embargo, todavía no se anunció la firma de un contrato ni existe una confirmación oficial de su incorporación.

Cómo será el nuevo Bailando con las estrellas que conducirá Santiago del Moro

El proyecto es una de las grandes apuestas de entretenimiento que prepara Telefe para 2027.

A diferencia del histórico Bailando que condujo Marcelo Tinelli, esta propuesta será una adaptación argentina de Dancing with the Stars, el reconocido formato internacional creado por la BBC.

El programa reunirá a distintas celebridades que deberán demostrar sus habilidades para el baile acompañadas por profesionales de la disciplina.

Cada pareja preparará coreografías y será evaluada a lo largo de la competencia.

Santiago del Moro estará al frente de la conducción, en un nuevo desafío televisivo que lo alejará temporalmente del formato de convivencia de Gran Hermano.

Qué dijo Santiago del Moro sobre el nuevo programa de Telefe

El conductor ya había confirmado que la producción se encontraba trabajando en el proyecto.

Durante su programa radial El Club del Moro, por La 100, explicó que la intención es desarrollar una competencia de baile con figuras que tengan condiciones para participar de un formato exigente.

“Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, expresó.

También adelantó que buscarán participantes capaces de ofrecer un buen espectáculo en la pista.

De todas maneras, reconoció que el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial y que restan numerosas definiciones.

Entre ellas aparecen la conformación del jurado, la selección definitiva de participantes y la fecha de estreno.

Cuándo empieza el Bailando de Santiago del Moro y quiénes podrían participar

Por el momento, Telefe no anunció una fecha oficial de estreno para Bailando con las estrellas, aunque está previsto que llegue a la pantalla durante 2027.

Según adelantó Santiago del Moro, la intención es emitir el certamen antes de una nueva edición de Gran Hermano.

Mientras tanto, comenzaron a circular los primeros nombres de posibles participantes.

Además de La Joaqui, Wanda Nara aparece entre las figuras que la producción tendría interés en convocar, aunque tampoco existe una confirmación sobre su participación.

La empresaria y conductora ya conoce el formato, debido a que participó y ganó la edición italiana de Bailando con las estrellas.

Con la primera convocatoria revelada por Ángel de Brito, el nuevo programa de Santiago del Moro empieza a generar expectativa incluso antes de su estreno.

La incógnita ahora es si La Joaqui aceptará formalmente la propuesta y se convertirá en una de las protagonistas de la pista de Telefe.