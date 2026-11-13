Harvard comparó la leche de avena y la de vaca: cuál tiene más proteínas y qué conviene tomar para cuidar la salud

La leche de avena se convirtió en una de las grandes protagonistas de la alimentación saludable. Cada vez es más frecuente encontrarla en cafeterías, supermercados y recetas caseras, especialmente entre quienes buscan reducir el consumo de productos de origen animal. Sin embargo, que una bebida sea vegetal no significa necesariamente que sea más nutritiva. La Universidad de Harvard analizó las diferencias entre la leche de avena y la de vaca y explicó qué aspectos conviene considerar antes de incorporarlas a la dieta.

Según un artículo publicado por Harvard Health, de la Facultad de Medicina de Harvard, el 22 de octubre de 2026, ambas bebidas presentan ventajas nutricionales, pero no ofrecen los mismos nutrientes. La principal diferencia está en las proteínas: la leche de vaca aporta aproximadamente 8 gramos por taza, mientras que la bebida de avena contiene alrededor de 3 gramos. También existen diferencias en los carbohidratos, las grasas saturadas y la fibra.

Leche de avena o de vaca: cuál aporta más proteínas

Uno de los aspectos más importantes a la hora de comparar ambas bebidas es su contenido proteico.

De acuerdo con los valores difundidos por Harvard, una taza de aproximadamente 240 mililitros de leche de vaca semidescremada contiene 8 gramos de proteínas, frente a los 3 gramos que aporta una bebida de avena sin azúcar.

Esto significa que la leche de vaca tiene más del doble de proteínas que la alternativa vegetal.

Las proteínas cumplen funciones esenciales en el organismo: contribuyen al mantenimiento de los músculos, participan en la reparación de tejidos y ayudan a generar saciedad.

Por eso, para quienes buscan aumentar el consumo de proteínas, especialmente si realizan actividad física o desean preservar la masa muscular, la leche de vaca puede resultar una opción conveniente.

Qué diferencias existen entre ambas bebidas

Aunque muchas personas consideran que las bebidas vegetales son automáticamente más livianas, la comparación nutricional muestra que no siempre es así.

Según los productos analizados por Harvard, tanto la leche de vaca semidescremada como la bebida de avena sin azúcar aportan aproximadamente 120 calorías por taza.

Sin embargo, presentan diferencias importantes:

Proteínas: 8 gramos en la leche de vaca y 3 gramos en la de avena.

8 gramos en la leche de vaca y 3 gramos en la de avena. Carbohidratos: 12 gramos en la leche de vaca y 16 gramos en la de avena.

12 gramos en la leche de vaca y 16 gramos en la de avena. Grasas saturadas: 3 gramos en la leche de vaca y 0,5 gramos en la de avena.

3 gramos en la leche de vaca y 0,5 gramos en la de avena. Fibra: la bebida de avena aporta alrededor de 2 gramos, mientras que la leche de vaca no contiene.

la bebida de avena aporta alrededor de 2 gramos, mientras que la leche de vaca no contiene. Calcio: ambas pueden aportar aproximadamente 300 miligramos por taza, siempre que la bebida vegetal esté fortificada.

Estos valores pueden cambiar según la marca, la variedad y los ingredientes utilizados en cada producto.

Qué leche conviene elegir para bajar de peso

La elección también puede depender de los objetivos personales.

La nutricionista Lauren Abeles, del hospital Brigham and Women’s Faulkner, vinculado con Harvard, explicó que quienes buscan perder peso pueden beneficiarse de alimentos que aporten más proteínas y menos carbohidratos.

En ese sentido, la leche de vaca presenta una ventaja frente a la bebida de avena, ya que tiene un contenido proteico mayor.

Sin embargo, esto no significa que tomar leche de vaca produzca un descenso de peso ni que la bebida de avena engorde.

Lo importante es considerar la alimentación completa, las cantidades consumidas y las necesidades nutricionales de cada persona.

Además, para quienes necesitan reducir el consumo de grasas saturadas, existen alternativas como la leche descremada o las bebidas vegetales sin azúcar agregada.

Qué pasa con la leche de avena si tenés resistencia a la insulina

Otro punto que destaca Harvard es la diferencia en el contenido de carbohidratos.

La bebida de avena aporta aproximadamente 16 gramos por taza, mientras que la leche de vaca contiene alrededor de 12 gramos.

Aunque la diferencia puede parecer pequeña, los especialistas advierten que puede acumularse cuando estas bebidas se consumen varias veces al día, por ejemplo, en el café, los cereales o distintas preparaciones.

En personas con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, resulta importante prestar atención a la cantidad total de carbohidratos consumidos.

Esto no significa que la bebida de avena deba eliminarse de la alimentación, sino que conviene revisar su composición nutricional y elegir productos sin azúcar agregada.

Cuándo puede ser mejor elegir leche de avena

A pesar de su menor contenido proteico, la bebida de avena ofrece ventajas para determinados consumidores.

Una de las principales es que no contiene lactosa, por lo que puede ser una alternativa para quienes presentan intolerancia a este componente de la leche.

También resulta adecuada para quienes siguen una alimentación vegana o tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca.

Además, contiene menos grasas saturadas, algo que puede resultar beneficioso para las personas que necesitan controlar su colesterol LDL.

Sin embargo, Harvard recuerda que muchas bebidas vegetales necesitan ser enriquecidas con calcio y vitamina D para alcanzar valores similares a los de los lácteos.

Por eso, no todas las opciones disponibles en el supermercado tienen la misma composición.

La alternativa vegetal que tiene casi tantas proteínas como la leche de vaca

Para quienes buscan reemplazar los lácteos sin perder demasiado aporte proteico, Harvard destaca otra alternativa: la bebida de soja.

Una taza puede aportar aproximadamente 7 gramos de proteínas, una cantidad muy cercana a los 8 gramos presentes en la leche de vaca.

Esto la convierte en una opción interesante para personas que siguen una alimentación basada en plantas y desean mantener un buen consumo de proteínas.

De todas maneras, los especialistas recomiendan elegir versiones sin azúcar agregada y verificar que estén fortificadas con calcio y vitamina D.

Qué recomienda Harvard antes de comprar una bebida vegetal

Más allá de las preferencias personales, Harvard aconseja prestar atención a la información nutricional de los envases.

En particular, recomienda revisar el contenido de proteínas, los carbohidratos, los azúcares agregados y la presencia de vitaminas y minerales.

También sugiere observar la lista de ingredientes, ya que algunas bebidas incluyen aceites, saborizantes, estabilizantes y otros aditivos para mejorar su textura o prolongar su conservación.

La conclusión es que no existe una leche ideal para todas las personas. La de vaca ofrece más proteínas, mientras que la bebida de avena aporta menos grasas saturadas y puede ser una alternativa para quienes no consumen lácteos.

Elegir la más adecuada dependerá de las necesidades nutricionales, la tolerancia digestiva y los hábitos alimentarios de cada persona.