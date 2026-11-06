Meryl Streep será Aslan en la nueva Narnia de Netflix: la inesperada reacción de Liam Neeson

Liam Neeson protagonizó un momento inesperado al enterarse de que Meryl Streep será la nueva voz de Aslan en la próxima película de Las crónicas de Narnia. El actor irlandés, que interpretó al emblemático león en las tres entregas cinematográficas anteriores, desconocía que Netflix estaba preparando una nueva adaptación de la saga y su reacción sorprendió a los fanáticos.

Según informó Infobae, el episodio ocurrió durante una entrevista con ScreenRant, cuando Neeson fue consultado sobre Narnia: El sobrino del mago, la película dirigida por Greta Gerwig, responsable de Barbie. El intérprete admitió que no estaba al tanto del proyecto y quedó todavía más sorprendido cuando descubrió quién sería su reemplazante.

Qué dijo Liam Neeson cuando se enteró de que Meryl Streep será Aslan

Durante la conversación, el periodista le preguntó si había visto el adelanto de la nueva película de Narnia.

Neeson respondió que desconocía la existencia de la producción y reconoció que la noticia lo tomaba completamente por sorpresa.

Cuando el entrevistador le explicó que Meryl Streep sería la encargada de interpretar vocalmente a Aslan, el actor reaccionó con una pregunta inesperada.

“¿Meryl va a interpretar a Jesucristo?”, preguntó, haciendo referencia al significado religioso del personaje.

Inmediatamente después, agregó con humor: “Bueno, si van a convertir a Cristo en una mujer, no hay nadie mejor que Meryl”.

La respuesta llamó la atención porque, lejos de cuestionar la elección, Neeson elogió a su colega y respaldó su incorporación a la franquicia.

Ambos actores ya habían trabajado juntos en la película Before and After, estrenada en 1996.

Por qué Liam Neeson comparó a Aslan con Jesucristo

El comentario del actor tiene una explicación vinculada con el origen literario de Las crónicas de Narnia.

La saga fue creada por el escritor británico C. S. Lewis, quien incorporó a sus historias numerosos elementos inspirados en el cristianismo.

Aslan, el majestuoso león que protege y guía a los habitantes de Narnia, representa una figura asociada simbólicamente con Jesucristo.

En El león, la bruja y el ropero, el personaje se sacrifica para salvar a Edmund Pevensie y posteriormente resucita, en una clara referencia a los relatos cristianos.

Por ese motivo, la elección de una actriz para interpretar a Aslan representa un cambio respecto de las adaptaciones anteriores, aunque no modifica necesariamente el significado del personaje dentro de la historia.

Meryl Streep será la nueva voz de Aslan: por qué la eligió Greta Gerwig

La nueva adaptación de Narnia estará dirigida por Greta Gerwig, la cineasta que alcanzó un enorme éxito internacional con Barbie y que también dirigió Mujercitas.

La directora explicó que buscaba una intérprete capaz de transmitir sabiduría, autoridad, sensibilidad y una profunda capacidad de asombro.

En una entrevista con la revista Empire, Gerwig señaló que quería a alguien con una extensa experiencia artística, pero que todavía conservara la curiosidad y la imaginación de un niño.

Meryl Streep, de 77 años, fue finalmente la elegida para dar vida al personaje mediante su voz.

La actriz, ganadora de tres premios Oscar, se sumará a una producción que busca presentar una nueva mirada sobre el universo fantástico creado por Lewis.

De qué trata Narnia: El sobrino del mago, la nueva película de Netflix

A diferencia de las películas anteriores, que comenzaron con la llegada de los hermanos Pevensie a Narnia, la nueva adaptación contará el origen de ese mundo mágico.

La historia estará basada en El sobrino del mago, una de las novelas que integran la saga literaria de C. S. Lewis.

Los protagonistas serán Digory y Polly, dos niños que descubren la existencia de otros mundos a través de unos anillos mágicos.

Durante su aventura, presenciarán el nacimiento de Narnia y conocerán a personajes fundamentales de su historia, entre ellos Aslan y Jadis, quien posteriormente será conocida como la Bruja Blanca.

La producción contará con un elenco internacional que incluye a Daniel Craig, Emma Mackey, Carey Mulligan, David McKenna y Beatrice Campbell.

Además, la nueva versión tendrá una estética diferente, con influencias musicales y visuales que ya comenzaron a generar opiniones divididas entre los seguidores de la saga.

Cuándo se estrena Narnia en Netflix y en los cines

Narnia: El sobrino del mago tiene previsto su estreno cinematográfico para el 12 de febrero de 2027.

Posteriormente, la película llegará al catálogo de Netflix el 2 de abril de 2027.

La producción marcará el regreso de la franquicia al cine después de más de una década y podría abrir el camino a nuevas adaptaciones de los libros de C. S. Lewis.

Mientras crece la expectativa por el estreno, la reacción de Liam Neeson se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación de esta nueva etapa de Narnia.

El actor que durante años fue la voz de Aslan dejó en claro que, aunque la noticia lo sorprendió, considera que Meryl Streep es una excelente elección para continuar el legado del personaje.