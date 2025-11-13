Netflix: la impactante película basada en hechos reales que conquista el ranking de la plataforma

La película de 2019, conocida en Hispanoamérica como “Buscando Justicia” (título original: “Just Mercy”), es un aclamado drama biográfico basado en hechos reales. Si bien tiene varios años desde su paso por los cines, recientemente llegó a la plataforma Netflix, donde rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos del servicio.

Netflix: de qué trata “Buscando Justicia”

La película “Buscando Justicia” de Netflix narra la historia real de Bryan Stevenson, un brillante abogado recién graduado de Harvard que rechaza lucrativas ofertas de trabajo para dedicarse a defender a personas condenadas injustamente o que no tuvieron una representación legal adecuada, especialmente en Alabama.

Con el apoyo de la activista local Eva Ansley, Stevenson establece la Iniciativa de Igualdad de Justicia. Uno de sus primeros y más notorios casos es el de Walter McMillian, un hombre afroamericano condenado a muerte en 1987 por el asesinato de una joven de 18 años, a pesar de que existían pruebas contundentes que demostraban su inocencia y de que el único testimonio en su contra provenía de un criminal con motivos para mentir.

La trama sigue la lucha de Bryan Stevenson a través de un complejo laberinto de maniobras legales, políticas y un racismo descarado, mientras pelea por la vida de Walter y expone las fallas sistémicas del sistema judicial.

Netflix: quiénes actúan en “Buscando Justicia”

La película “Buscando Justicia” de Netflix fue dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco principal de figuras reconocidas:

Michael B. Jordan como Bryan Stevenson (el abogado).

como Bryan Stevenson (el abogado). Jamie Foxx como Walter McMillian (el condenado).

como Walter McMillian (el condenado). Brie Larson como Eva Ansley (la activista local).

como Eva Ansley (la activista local). Rob Morgan como Herbert Richardson.

como Herbert Richardson. Tim Blake Nelson como Ralph Myers.

como Ralph Myers. O’Shea Jackson Jr. como Anthony Ray Hinton.

