Se confirmó la fecha de la semifinal entre Boca y Banfield por Copa Argentina

Hace instantes, se confirmó la fecha del duelo de semifinales de Copa Argentina entre Boca y Banfield. El encuentro entre el Xeneize y el Taladro se disputará el sábado 14 de noviembre durante la próxima fecha FIFA, con horario y sede a confirmar.

En los últimos días se especuló que este duelo se podía jugar en la primera semana de octubre, o incluso a finales de mes, pero la organización modificó los planes.

A pesar de que la final del certamen nacional estaba prevista para el 4 de noviembre, la gran cantidad de partidos que debe disputar el equipo de Arruabarrena por la triple competencia obligó a modificar el fixture y las fechas previstas.

La mala noticia para el Xeneize es que podría perder jugadores para este duelo si es que son convocados a sus selecciones nacionales. Por este mismo motivo, no pudo contar con Álvaro Montero que fue parte de la citación de Colombia. Otros que podrían no estar son Leandro Paredes y Leonel Flores, que pueden ser llamados por Scaloni.

Además, se confirmó la fecha de la otra semifinal. Atlético Tucumán y Platense se verán las caras el miércoles 28 de octubre donde se conocerá el primer finalista. Por otro lado, la final se disputará el miércoles 2 de diciembre. En ambos duelos todavía resta confirmar la sede.