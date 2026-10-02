Colapinto ya piensa en la carrera tras la penalización en el GP de Bahréin: «Largaré último»

Por las sanciones que recibió, Franco Colapinto le resta importancia a la Qualy y ya piensa en la gran carrera del domingo.,

Franco Colapinto cerró el viernes de actividad en el Gran Premio de Bahréin con una certeza: la clasificación del sábado no será su principal preocupación. El piloto de Alpine deberá cumplir una penalización de 15 puestos en la grilla, por lo que el equipo decidió enfocar buena parte del trabajo en encontrar un ritmo competitivo para la carrera.

El argentino terminó 22° en la segunda práctica libre, aunque el resultado quedó en un segundo plano frente a la planificación de Alpine. «Creo que tenemos mucho por trabajar. Hicimos todo un gran balance en toda la FP1 y FP2, todavía queda mucho por seguir aprendiendo y por seguir trabajando», explicó Colapinto después de la jornada.

Tras la segunda práctica, el pilarense destacó el rendimiento mostrado por su Alpine y explicó cómo imagina la carrera. «El ritmo se vio relativamente competitivo y comparable al de los demás. Con las sanciones en la parrilla de salida de Bakú, y también al cambiar algunos componentes de la unidad de potencia aquí, sabemos que tendremos que sobrepasar autos e intentar abrirnos paso entre el pelotón el domingo», señaló.

En ese sentido, Colapinto dejó en claro cuál será el objetivo para el domingo. «La idea es tener un poquito de mejor ritmo que los demás. Si lo podemos maximizar más que el resto, seguro vamos a ir para adelante. El sábado está un poquito perdido con la penalización, así que intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera», explicó.

El pilarense también fue contundente al referirse a su situación en la clasificación: «No preparé nada de qualy porque no tengo. Largaré último con los 15 puestos de penalización, así que hay que enfocarse en la carrera y tener mejor ritmo que los demás».

Además, resaltó las particularidades del circuito de Sepang, donde corre por primera vez: «Es muy divertida de manejar, incluso con mucho combustible. Será un reto para todos por el desgaste de los neumáticos, el calor y la rugosidad del asfalto». También advirtió que el sobrecalentamiento de las gomas «debería hacer que la carrera sea interesante» por las distintas alternativas estratégicas.

Los 15 puestos de penalización son consecuencia de dos sanciones. Cinco lugares corresponden al incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que los otros diez fueron aplicados por el cambio de la unidad de combustión interna de su Alpine, que utilizó el quinto motor de la temporada y superó el límite permitido de cuatro. «Si lo podemos maximizar, vamos a ir para adelante, que es el objetivo», sostuvo Colapinto.

El cronograma de Colapinto en el GP de Bahréin en Malasia

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30.

Clasificación: 5:00.

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00.

La actividad de la Fórmula 1 se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium.